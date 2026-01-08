JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 22,44EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



