Kissigs Börsengeschichte(n): Am 09.01.2007 präsentierte Steve Jobs das erste iPhone und veränderte damit den Mobilfunkmarkt grundlegend - und den Lebensalltag der Menschen

Am 09.01.2007 betrat Steve Jobs die Bühne der Macworld Conference & Expo in San Francisco und leitete mit einem einzigen Satz eine der größten Umwälzungen der Technikgeschichte ein. Er kündigte drei Produkte an: einen iPod mit großem Bildschirm und …



