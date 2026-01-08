    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 09.01.2007 präsentierte Steve Jobs das erste iPhone und veränderte damit den Mobilfunkmarkt grundlegend - und den Lebensalltag der Menschen

    Am 09.01.2007 betrat Steve Jobs die Bühne der Macworld Conference & Expo in San Francisco und leitete mit einem einzigen Satz eine der größten Umwälzungen der Technikgeschichte ein. Er kündigte drei Produkte an: einen iPod mit großem Bildschirm und Touch-Bedienung, ein revolutionäres Mobiltelefon und ein bahnbrechendes Internet-Kommunikationsgerät. Nach einer kurzen Pause folgte die Pointe: Es handelte sich nicht um drei Geräte, sondern um eines – das iPhone. Dieser Moment markierte den Beginn einer neuen Ära der mobilen Kommunikation. Innerhalb weniger Jahre sollte das Smartphone mit kapazitivem Touchscreen nicht nur den Mobiltelefonmarkt grundlegend verändern, sondern auch den Alltag von Milliarden Menschen weltweit neu strukturieren. Und der Begriff "iPhone-Moment" wurde zum Synonym für einen absoluten Game Changer.

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
