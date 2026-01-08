Gewinn-Überraschung! Uniqlo-Mutter trotzt US-Zöllen und expandiert stark

Fast Retailing, die Muttergesellschaft von Uniqlo gab am Donnerstag bekannt, dass der operative Gewinn im Quartal um ein Drittel stieg. Die Jahresprognose wurde daraufhin angehoben. Als Grund wurde ein weltweites robustes Umsatzwachstum, das dazu beigetragen habe, die US-Zölle zu verkraften, genannt.

Das Unternehmen Fast Retailing, das auf dem Weg zu seinem fünften Gewinnjahr in Folge ist, profitierte von einer Umsatzsteigerung in China, sowie von einer aggressiven Expansionsstrategie in Nordamerika und Europa. Im Laufe des Quartals eröffnete das Unternehmen neue und große Filialen in Antwerpen, Birmingham und München. Zudem plant es in den USA eine Reihe neuer Flagship-Stores in Chicago, New York und Boston.



Mit seiner Tochtermarke Uniqlo verkauft das Unternehmen "Basics" und Funktionskleidung (LifeWear) in riesigen Stückzahlen, was weniger modeabhängig ist und sich weltweit leicht ausrollen lässt. Zudem arbeitet Fast Retailing nach eigenen Informationen an schnelleren, effizienteren Abläufen (unter anderem mit stärker automatisierter Logistik), was Ware pünktlicher in die Filialen bringt und Bestände besser steuert. Neue Geschäfte schieben oft auch den Online-Umsatz in der Region an.

Wie Fast Retailing mitteilte, ist der operative Gewinn im Zeitraum September bis November um 34 Prozent auf 205,6 Milliarden Yen (1,3 Milliarden US-Dollar), bei einem Umsatzanstieg von 15 Prozent, gestiegen. Die Konsensschätzung der LSEG von 177 Milliarden Yen wurde damit deutlich übertroffen. Im Inlandsgeschäft stieg der Gewinn aufgrund der starken Nachfrage nach Sweatshirts und warmer Unterwäsche im Vergleich zum Vorjahr um 20,6 Prozent.

Fast Retailing wollte seine Abhängigkeit von China verringern, nachdem die strengen COVID-19-Beschränkungen sein Geschäft dort beeinträchtigt hatten, und machte Nordamerika und Europa zu seinen wichtigsten Wachstumsmärkten. Die Aktie ist am Donnerstag 0,94 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 312,90 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

