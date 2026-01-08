    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    PVA Tepla mit Kurssprung nach Metzler-Kaufempfehlung

    • Kaufempfehlung von Metzler treibt PVA Tepla an.
    • Aktienkurs steigt um bis zu 10% auf 26,64 Euro.
    • Fokus auf profitable Metrology & Plasma Solutions.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch das Bankhauses Metzler hat am Donnerstag der Erholung von PVA Tepla neuen Schub gegeben. Die Titel des Chipausrüsters zogen im frühen Handel um bis zu zehn Prozent an und erreichten mit 26,64 Euro ein Hoch seit Anfang November. Der Schwung ließ zwar etwas nach, doch zuletzt waren die Gewinne immer noch 7,7 Prozent groß. Seit dem November-Tief hat der Kurs in der Donnerstags-Spitze um ein Drittel zugelegt.

    Der Metzler-Fachmann Veysel Taze sieht das Unternehmen in einem Wandel, weg von einem spezialisierten Ausrüstungsanbieter zu einem Lösungsanbieter innerhalb der Halbleiter-Kernbranche - und begrüßt diesen.

    Seine These für die Ersteinschätzung mit "Buy" beziehe sich auf das Strategiepaket "PVA 2.0" und eine mehrjährige Periode, in der man sich stärker auf den besonders profitablen Geschäftsbereich Metrology & Plasma Solutions fokussiere. PVA bezeichnet sich in diesem selbst als "Experte für neue Technologien bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen"./tih/mis

    PVA TePla

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,39 % und einem Kurs von 25,86 auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 548,10 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +3,17 %/+54,76 % bedeutet.




