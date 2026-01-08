AKTIE IM FOKUS
PVA Tepla mit Kurssprung nach Metzler-Kaufempfehlung
- Kaufempfehlung von Metzler treibt PVA Tepla an.
- Aktienkurs steigt um bis zu 10% auf 26,64 Euro.
- Fokus auf profitable Metrology & Plasma Solutions.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung durch das Bankhauses Metzler hat am Donnerstag der Erholung von PVA Tepla neuen Schub gegeben. Die Titel des Chipausrüsters zogen im frühen Handel um bis zu zehn Prozent an und erreichten mit 26,64 Euro ein Hoch seit Anfang November. Der Schwung ließ zwar etwas nach, doch zuletzt waren die Gewinne immer noch 7,7 Prozent groß. Seit dem November-Tief hat der Kurs in der Donnerstags-Spitze um ein Drittel zugelegt.
Der Metzler-Fachmann Veysel Taze sieht das Unternehmen in einem Wandel, weg von einem spezialisierten Ausrüstungsanbieter zu einem Lösungsanbieter innerhalb der Halbleiter-Kernbranche - und begrüßt diesen.
Seine These für die Ersteinschätzung mit "Buy" beziehe sich auf das Strategiepaket "PVA 2.0" und eine mehrjährige Periode, in der man sich stärker auf den besonders profitablen Geschäftsbereich Metrology & Plasma Solutions fokussiere. PVA bezeichnet sich in diesem selbst als "Experte für neue Technologien bei der Herstellung von Halbleiter-Bauelementen"./tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,39 % und einem Kurs von 25,86 auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,53 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 548,10 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +3,17 %/+54,76 % bedeutet.
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Und konkret zu den Werten, die Du nennst: PVA Tepla war ich in den letzten zehn Jahren immer mal wieder investiert und hatte ich bis letztes Jahr im Depot, was Du hier nachlesen kannst. TUI zB habe ich in den letzten fünf Jahren ca. ein Dutzend Mal gekauft und wieder verkauft. Finde/fände es skurril, wenn ich in der Sekunde des Verkaufs die Diskussionen einstellen würde und erst wieder posten „darf“, wenn ich ne Long- oder Short-Position habe.
Was das mit Langeweile oder Selbstdarstellung zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Wo sind denn Deine inhaltlichen Beiträge zur Aktie, Deine Einschätzung zu den Zahlen, zu der Bewertung, zu irgendwas? Außer der Info, dass Du investiert bist, kann ich mich an keine inhaltlichen Beteiligung erinnern.