JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 18,00 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des italienischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 15,75EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,50

Kursziel alt: 18,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

