    JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er das Kursziel für die Papiere des britischen Ölkonzerns erhöht, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduzierte der Analyst allerdings./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 29,98EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Mark Wilson
    Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 32
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



