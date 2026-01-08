Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.01. - FTSE Athex 20 stark +2,48 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.178,94 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,90 %, Fresenius +1,38 %, Bayer +1,35 %
Flop-Werte: Brenntag -1,22 %, Siemens Energy -1,18 %, Beiersdorf -0,97 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.936,15 PKT und fällt um -0,27 %.
Top-Werte: Rational +3,44 %, TUI +2,30 %, TKMS +2,29 %
Flop-Werte: PUMA -2,67 %, Evonik Industries -2,06 %, Aurubis -1,82 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:55) bei 3.795,62 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +1,43 %, Nagarro +1,36 %, Ottobock +0,98 %
Flop-Werte: Nordex -1,49 %, Sartorius Vz. -1,36 %, Carl Zeiss Meditec -1,24 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.924,73 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,90 %, Anheuser-Busch InBev +1,87 %, Bayer +1,35 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,20 %, Wolters Kluwer -1,91 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,74 %
Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 5.402,27 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Wienerberger +0,54 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,52 %, DO & CO +0,48 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,38 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,13 %, OMV -1,03 %
Der SMI steht bei 13.333,89 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Geberit +1,19 %, Givaudan +0,87 %, Novartis +0,66 %
Flop-Werte: Logitech International -3,21 %, Partners Group Holding -2,74 %, Kuehne + Nagel International -1,32 %
Der CAC 40 steht bei 8.219,70 PKT und verliert bisher -0,24 %.
Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,23 %, Credit Agricole +1,08 %, Veolia Environnement +0,94 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,20 %, ArcelorMittal -1,57 %, Eurofins Scientific -1,51 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.949,71 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,83 %, Securitas Shs(B) +0,71 %, Swedbank Shs(A) +0,08 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,78 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,69 %, Sandvik -2,04 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.380,00 PKT und steigt um +2,48 %.
Top-Werte: Viohalco +1,36 %, Coca-Cola HBC +0,98 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,78 %
Flop-Werte: Public Power -0,73 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,49 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,31 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.