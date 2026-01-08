Börsenstart Europa - 08.01. - FTSE Athex 20 stark +2,48 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:55) bei 31.936,15 PKT und fällt um -0,27 %. Top-Werte: Rational +3,44 %, TUI +2,30 %, TKMS +2,29 % Flop-Werte: PUMA -2,67 %, Evonik Industries -2,06 %, Aurubis -1,82 %

Der DAX steht bei 25.178,94 PKT und gewinnt bisher +0,29 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,90 %, Fresenius +1,38 %, Bayer +1,35 % Flop-Werte: Brenntag -1,22 %, Siemens Energy -1,18 %, Beiersdorf -0,97 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:55) bei 3.795,62 PKT und steigt um +0,23 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +1,43 %, Nagarro +1,36 %, Ottobock +0,98 %

Flop-Werte: Nordex -1,49 %, Sartorius Vz. -1,36 %, Carl Zeiss Meditec -1,24 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.924,73 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,90 %, Anheuser-Busch InBev +1,87 %, Bayer +1,35 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,20 %, Wolters Kluwer -1,91 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,74 %

Der ATX steht aktuell (09:59:55) bei 5.402,27 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Wienerberger +0,54 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,52 %, DO & CO +0,48 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,38 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,13 %, OMV -1,03 %

Der SMI steht bei 13.333,89 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: Geberit +1,19 %, Givaudan +0,87 %, Novartis +0,66 %

Flop-Werte: Logitech International -3,21 %, Partners Group Holding -2,74 %, Kuehne + Nagel International -1,32 %

Der CAC 40 steht bei 8.219,70 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,23 %, Credit Agricole +1,08 %, Veolia Environnement +0,94 %

Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -2,20 %, ArcelorMittal -1,57 %, Eurofins Scientific -1,51 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.949,71 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,83 %, Securitas Shs(B) +0,71 %, Swedbank Shs(A) +0,08 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,78 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,69 %, Sandvik -2,04 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.380,00 PKT und steigt um +2,48 %.

Top-Werte: Viohalco +1,36 %, Coca-Cola HBC +0,98 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,78 %

Flop-Werte: Public Power -0,73 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,49 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,31 %