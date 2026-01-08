Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro

Im kostenlosen Newsletter des GeVestor-Verlags INVESTORS DAILY vom 07.01.2026 - 14:01 Uhr (= Quellenangabe mangels Internetlink) geht es um das weltgrößte Chemieunternehmen:





BASF: Zyklischer Nachzügler mit Aufholpotenzial





Der DAX bewegt sich weiterhin in der Nähe seiner Rekordstände. Nach dem starken Jahresauftakt 2026 zeigt sich der deutsche Leitindex auch heute dynamisch und übebot die 25.000er Marke. In solchen Marktphasen beginnt häufig eine neue Suche der Investoren: Weg von den offensichtlichen Highflyern, hin zu jenen Werten, die bislang hinterhergelaufen sind, operativ aber Aufholchancen besitzen.

Genau hier lohnt aktuell ein genauer Blick auf zyklische DAX-Titel mit Substanz – zum Beispiel BASF.





BASF – vom Sorgenkind zum möglichen Comeback-Kandidaten





Die BASF SE ist einer der traditionsreichsten Konzerne im DAX. Gegründet 1865 in Ludwigshafen, entwickelte sich das Unternehmen über Jahrzehnte zum weltweit größten Chemiekonzern. Das Geschäftsmodell basiert auf dem sogenannten Verbundsystem, bei dem Produktionsanlagen intelligent miteinander vernetzt sind. Das sorgt für Effizienz, Kostenvorteile und Skaleneffekte.



Lange Zeit galt BASF als stabiler Dividendenwert und als Profiteur globalen Wachstums. In den vergangenen Jahren jedoch blieb die Aktie deutlich hinter dem DAX zurück.



Hohe Energiepreise, eine schwache Industriekonjunktur, regulatorische Belastungen in Europa und strukturelle Herausforderungen in der Chemiebranche setzten dem Konzern spürbar zu. Entsprechend niedrig ist derzeit die Erwartungshaltung des Marktes.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260107141327-img-2500.jpeg





Wie Sie im Chart erkennen, kann der DAX in den vergangenen 10 Jahren etwa 150 % hinzugewinnen, während die BASF-Aktie etwa 30 % im Minus liegt.



Warum BASF 2026 Aufholpotenzial besitzt

Gerade diese Ausgangslage könnte für Anleger interessant werden. Die Chemiebranche zählt zu den klassischen Frühzyklikern. Sobald sich die globale Industrieproduktion stabilisiert oder anzieht, profitieren Chemiekonzerne in der Regel überdurchschnittlich. BASF ist in nahezu allen industriellen Wertschöpfungsketten vertreten und verfügt damit über einen hohen operativen Hebel auf eine konjunkturelle Erholung.



Hinzu kommen umfangreiche Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramme, die BASF in den vergangenen Quartalen angestoßen hat. Portfolio-Bereinigungen, Effizienzmaßnahmen und eine stärkere Fokussierung auf margenstarke Geschäftsbereiche sollten sich zeitverzögert in den Zahlen niederschlagen – ein Effekt, der 2026 an Bedeutung gewinnen dürfte.



Ein weiterer Pluspunkt ist die globale Aufstellung. Auch wenn Europa weiterhin herausfordernd bleibt, ist BASF international breit diversifiziert. Wachstumsregionen wie Asien und Nordamerika spielen eine zunehmend wichtige Rolle, insbesondere der chinesische Markt bleibt strategisch relevant.



Attraktive Bewertung trifft auf niedrige Erwartungen

Aus Bewertungssicht wird BASF aktuell deutlich unter historischen Niveaus gehandelt. Gleichzeitig bietet die Aktie eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite von etwa 5 %. Viele der bekannten Risiken – Energiepreise, Regulierung, Konjunktursorgen – sind im Kurs bereits eingepreist. Das eröffnet Spielraum für positive Überraschungen, sollte sich das Umfeld auch nur moderat verbessern.





Fazit:





2026 könnten gerade die zyklischen Nachzügler wieder stärker in den Fokus rücken. BASF ist kein kurzfristiger Momentumwert, aber ein klassischer Rebound-Kandidat mit Substanz. Für langfristig orientierte Anleger bietet die Aktie eine interessante Kombination aus Turnaround-Potenzial, globaler Marktstellung und laufender Ertragskraft – vorausgesetzt, die Weltkonjunktur stabilisiert sich und die Restrukturierung greift.



Viel Erfolg an der Börse

Ihr



Tom Firley