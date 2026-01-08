    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    US-Aufrüstung

    1249 Aufrufe 1249 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall & Co haussieren: Trump will 1,5 Billionen Dollar für "Traum-Militär"

    US-Präsident Donald Trumps 1,5-Billionen-Ansage schiebt Rüstungsaktien an. Der Markt spielt das Aufrüstungsszenario.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump plant 1,5 Billionen für Militär 2027.
    • Politische Zustimmung unsicher, besonders im Senat.
    • Rüstungsaktien steigen, europäische Firmen profitieren.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    US-Aufrüstung - Rheinmetall & Co haussieren: Trump will 1,5 Billionen Dollar für "Traum-Militär"
    Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air Force

    US-Präsident Donald Trump fordert für das Haushaltsjahr 2027 einen drastischen Anstieg der amerikanischen Verteidigungsausgaben. Das Militärbudget solle von derzeit rund einer Billion US-Dollar auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Angesichts "sehr unruhiger und gefährlicher Zeiten" wolle er damit ein "Traum-Militär" aufbauen, das die Sicherheit der USA gewährleisten könne, "egal, wer der Feind ist", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Für das Haushaltsjahr 2026 sind bislang rund 900 Milliarden US-Dollar vorgesehen.

    Politisch gilt eine derart massive Aufstockung jedoch als schwer durchsetzbar. Zwar verfügen die Republikaner im Kongress über knappe Mehrheiten, doch vor den Zwischenwahlen im November ist die Zustimmung keineswegs sicher. Im Senat wären zudem Stimmen aus dem demokratischen Lager notwendig, da dort häufig eine 60-Stimmen-Hürde gilt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Leonardo S.p.A.!
    Short
    65,47€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 7,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    51,20€
    Basispreis
    0,75
    Ask
    × 7,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trump argumentiert, die höheren Ausgaben ließen sich "ganz leicht" durch zusätzliche Einnahmen aus Zöllen finanzieren. Diese sollten zugleich zur Schuldentilgung und für direkte Auszahlungen an Bürger genutzt werden. Haushaltsexperten halten diese Rechnung für unrealistisch. Das Congressional Budget Office erwartet aus Zöllen jährliche Mehreinnahmen von rund 200 Milliarden US-Dollar – deutlich weniger als für den geplanten Budgetsprung nötig wäre.

    Inhaltlich setzt Trump konsequent auf das Prinzip "Frieden durch Stärke". Zuletzt ließ das US-Militär den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro in Caracas festnehmen. Auch in anderen geopolitischen Fragen schließt Trump den Einsatz militärischer Mittel nicht aus.

    Tipp aus der RedaktionRasieren Sie alle Erwartungen! Mit SMARTBROKER+ fette Gewinne einfahren? Jetzt informieren!

     

    Gleichzeitig erhöht der Präsident den Druck auf die Rüstungsindustrie. Trump kritisierte eine aus seiner Sicht zu langsame Produktionsleistung und kündigte an, Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe vorerst verbieten zu wollen. Diese Mittel seien "auf Kosten und zum Nachteil von Investitionen in Produktionsanlagen und Ausrüstung" geflossen. Zudem sollen Managergehälter bei fünf Millionen US-Dollar gedeckelt werden, bis "neue und moderne Produktionsstätten" errichtet seien. Wie diese Maßnahmen rechtlich durchgesetzt werden sollen, blieb offen.

    Die Aussagen sorgten zunächst für Kursverluste bei US-Rüstungskonzernen wie Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX. Nachbörslich setzte jedoch eine Erholung ein, nachdem Trump den 1,5-Billionen-Dollar-Haushaltsrahmen bestätigte.

    Auch europäische Rüstungswerte reagierten positiv. Börsianer verwiesen darauf, dass ein deutlich höheres US-Budget den globalen Verteidigungsbedarf weiter anheizen dürfte. Aktien wie Rheinmetall, Renk und TKMS legen deutlich zu. Firmen mit US-Töchtern haussierten, wie beispielsweise Leonardo und BAE Systems. Analysten sehen europäische Anbieter mit starkem US-Geschäft als potenzielle Profiteure, sollte Trumps Aufrüstungsagenda zumindest teilweise umgesetzt werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Aufrüstung Rheinmetall & Co haussieren: Trump will 1,5 Billionen Dollar für "Traum-Militär" US-Präsident Donald Trumps 1,5-Billionen-Ansage schiebt Rüstungsaktien an. Der Markt spielt das Aufrüstungsszenario.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     