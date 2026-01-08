Bewertung explodiert: KI-Perle Anthropic bald 350 Milliarden wert?

Zum Vergleich: Damit wäre 2021 gegründete Unternehmen nicht nur mehr wert als Chiphersteller AMD oder Ölriese Chevron, sondern auch wertvoller als Deutschlands größter Börsenkonzern SAP (Marktkapitalisierung: 250 Millionen US-Dollar).

Der Boom rund um Künstliche Intelligenz erreicht die nächste Eskalationsstufe. Das US-Start-up Anthropic, Entwickler des Chatbots Claude, plant Insidern zufolge eine neue Finanzierungsrunde über rund 10 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung des Unternehmens soll dabei auf etwa 350 Milliarden US-Dollar steigen – fast eine Verdopplung innerhalb von nur vier Monaten.

Als Ankerinvestoren bei der neuen Finanzierungsrunde sind dem Vernehmen nach der singapurische Staatsfonds GIC sowie der Tech-Investor Coatue Management vorgesehen. Der Abschluss der Runde wird in den kommenden Wochen erwartet, Details könnten sich jedoch noch ändern.

Parallel dazu wächst die Hoffnung auf ein Wiederaufleben des IPO-Marktes. Anthropic gilt ebenso wie SpaceX als möglicher Börsenkandidat.

Anthropic wurde 2021 von Dario und Daniela Amodei gegründet, beide mit OpenAI-Vergangenheit. Besonders im Unternehmensumfeld hat sich Claude einen Namen gemacht, vor allem bei Programmier- und Analyseaufgaben. Zu den bisherigen Geldgebern zählen unter anderem Google, Amazon, Lightspeed, Fidelity und Iconiq.

Zusätzlich zur neuen Runde profitiert Anthropic von milliardenschweren Technologie-Partnerschaften: Nvidia und Microsoft wollen bis zu 15 Milliarden US-Dollar investieren. Im Gegenzug plant Anthropic, Rechenleistung im Volumen von rund 30 Milliarden US-Dollar über Microsoft Azure auf Nvidia-Hardware zu beziehen.

Trotz der gewaltigen Summen rechnet das Unternehmen erst 2028 mit dem operativen Break-even – allerdings früher als Rivale OpenAI, der seinerseits über eine Finanzierungsrunde von bis zu 100 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 750 Milliarden US-Dollar verhandelt. Der Wettlauf um die Vorherrschaft im KI-Markt wird damit nicht nur technologisch, sondern auch finanziell immer intensiver.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





