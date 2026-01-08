ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro
- Jefferies stuft Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hoch.
- Kursziel wurde von 58 auf 66 Euro angehoben.
- Prognosen für Rohölpreise 2026/2027 reduziert.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 53,46 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 117,85 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +2,88 %/+45,90 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 66 Euro
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.