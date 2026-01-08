Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 53,46 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 117,85 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +2,88 %/+45,90 % bedeutet.