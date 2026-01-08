    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' und Ziel auf 66 Euro

    • Jefferies stuft Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel wurde von 58 auf 66 Euro angehoben.
    • Prognosen für Rohölpreise 2026/2027 reduziert.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 58 auf 66 Euro angehoben. Im Zuge einer Überarbeitung seiner Bewertungsansätze für die europäische Energieindustrie habe er die Papiere des französischen Ölkonzerns hochgestuft, schrieb Mark Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Totalenergies zeichne sich durch sein hochmargiges Öl- und Gasgeschäft aus. Allerdings habe er seine fundamentalen Basisprognosen für den Rohölpreis der Jahre 2026 und 2027 reduziert./edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 12:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:05 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 53,46 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 117,85 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von +2,88 %/+45,90 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 66 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
