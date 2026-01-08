Neolix Technologies tritt der Autoware Foundation als Premium-Mitglied bei, um dem Ökosystem vollständig kommerzialisierte Lösungen für autonomes Fahren zu liefern

LAS VEGAS und BEIJING, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Neolix Technologies, ein weltweiter Pionier und Marktführer im Bereich RoboVan-Technologie und autonome Logistiklösungen, gab heute seinen offiziellen Beitritt zur Autoware Foundation als Premium-Mitglied bekannt. Besonders hervorzuheben ist, dass Neolix im Rahmen des Autoware-Ökosystems Lösungen für das autonome Fahren in großem Umfang kommerziell anbietet. Diese neue Mitgliedschaft ist ein wichtiger Meilenstein sowohl für die globale strategische Expansion von Neolix als auch für die Weiterentwicklung von Open-Source-Lösungen für autonomes Fahren.

Übergabe der Mitgliedsurkunde

Neolix hat seinen Hauptsitz in Bejing, China, und verfügt über eine beispiellose Marktpräsenz mit mehr als 15.000 autonomen Zustellfahrzeugen, die weltweit im Einsatz sind und die größte kommerzielle RoboVan-Flotte der Welt bilden. Dieser groß angelegte kommerzielle Betrieb ist ein Beweis für die ausgereiften technischen Fähigkeiten und die Marktvalidierung von Neolix – unterstrichen durch bahnbrechende Erfolge im Jahr 2025: Das Unternehmen war das erste, das die kartenlose autonome Fahrtechnologie der Stufe 4 in kommerziellem Maßstab lieferte und einsetzte und mit seinem RoboVan-as-a-Service (RaaS)-Modell für autonome Lieferungen einen branchenführenden Maßstab setzte. Mit seinem umfassenden Fachwissen über autonome Logistikszenarien bei niedrigen Geschwindigkeiten ist Neolix gut positioniert, um durch die aktive Teilnahme an der Low-Speed Autonomy Working Group (LSA WG) der Autoware Foundation eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer einsatzbereiten Autonomie zu spielen.

Die von Neolix im Jahr 2025 auf den Markt gebrachte L4-Technologie für kartenloses autonomes Fahren integriert fortschrittliche Wahrnehmungssysteme mit KI-gesteuerten Entscheidungsalgorithmen, die eine zentimetergenaue Positionierung und dynamische Reaktion in Echtzeit selbst in komplexen städtischen Umgebungen ermöglichen. Dieser Durchbruch ermöglicht es den Neolix RoboVans, sicher und effizient unter schwierigen Bedingungen zu arbeiten – einschließlich dicht befahrener Fußgängerzonen, Straßen mit gemischtem Verkehr und schlechtem Wetter – und sich dabei nicht mehr auf HD-Karten zu verlassen. Durch die Beseitigung dieser entscheidenden Abhängigkeit reduziert die Technologie die Bereitstellungskosten und -zeit erheblich und schafft damit die Grundlage für eine schnellere und skalierbarere globale Expansion. Ergänzend zu dieser technischen Innovation leistete Neolix Pionierarbeit mit dem branchenweit ersten RoboVan-as-a-Service (RaaS)-Modell, das autonome Flotten von investitionsintensiven, eigentumsbasierten Anlagen in flexible, dienstleistungsbasierte Angebote umwandelt. Diese Umstellung reduziert die Vorlaufkosten und die operative Komplexität für Kunden, senkt die Hürden für die Einführung und beschleunigt die Akzeptanz in verschiedenen urbanen Logistikszenarien. Dadurch werden neue Marktnachfragen erschlossen und ein bewährter Entwurf für den großflächigen Einsatz bereitgestellt. Diese Fortschritte stützen sich auf die nachweisliche Erfolgsbilanz von Neolix im groß angelegten Flottenmanagement. In Qingdao in der Provinz Shandong hat das Unternehmen über 1.200 Fahrzeuge eingesetzt und damit die weltweit größte und dichteste autonome Flotte aufgebaut. Cloud-basierte Disposition und Echtzeit-Datenschleifen am Standort Qingdao sorgen für einen hocheffizienten, kollaborativen Betrieb der städtischen Flotte und setzen einen globalen Maßstab für stadtweite autonome Liefernetzwerke.