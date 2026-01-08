mutares Aktie verliert deutlich an Wert - -4,00 % - 08.01.2026

Die mutares Aktie ist bisher um -4,00 % auf 31,20€ gefallen. Das sind -1,30 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute bei der mutares Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Mutares ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Europa, spezialisiert auf den Turnaround von Unternehmen. Mit einem Fokus auf operative Verbesserungen und Restrukturierungen bietet Mutares einzigartige Unterstützung für Unternehmen in Umbruchsituationen. Konkurrenz kommt von Aurelius und Triton, jedoch hebt sich Mutares durch seine spezialisierte Strategie und aktive operative Unterstützung ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von mutares in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +7,89 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die mutares Aktie damit um +8,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,47 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die mutares um +8,25 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

mutares Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,25 % 1 Monat +15,47 % 3 Monate +7,89 % 1 Jahr +25,63 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Übernahme des Engineering Thermoplastics-Geschäfts von SABIC durch Mutares für 450 Millionen USD. Es gibt Bedenken zur Finanzierung des Deals und mögliche Auswirkungen auf den Aktienkurs sowie die Dividende. Während einige Nutzer die strategische Bedeutung des Deals betonen, zeigen andere Skepsis hinsichtlich der finanziellen Machbarkeit und der Marktreaktion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber mutares eingestellt.

Informationen zur mutares Aktie

Es gibt 21 Mio. mutares Aktien. Damit ist das Unternehmen 662,30 Mio.EUR € wert.

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft durch eine Übernahme kräftig ausbauen. Dazu will das im SDax gelistete Münchener Unternehmen vom saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzern Sabic den …

Die Mutares SE & Co. KGaA hat am 7. Januar 2026 eine Vereinbarung zur Übernahme der E-Commerce-Plattformen Mimovrste und Mall.hr sowie der zugehörigen IT-Ressourcen der Allegro Group unterzeichnet. Diese Akquisition zielt darauf ab, das Segment …

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Key word(s): Investment/Takeover Mutares signs a landmark agreement to acquire the Engineering Thermoplastics Business in the Americas and Europe from SABIC 08.01.2026 / 07:30 CET/CEST The issuer is solely …

Ob die mutares Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.