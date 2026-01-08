    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisionary Copper and Gold Mines AktievorwärtsNachrichten zu Visionary Copper and Gold Mines

    Visionary Copper & Gold

    Breit aufgestellter Explorer für Kanadas Rohstoffzukunft

    Visionary Copper & Gold Mines stellt nach seiner Umbenennung von Callinex Mines sein kanadisches Projektportfolio neu auf und richtet den Fokus auf Gold- und Kupfervorkommen mit erheblichem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen sieht darin einen klaren Investment Case für Anleger.

     

    Visionary Copper & Gold Mines (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) hat sich nicht zufällig von Callinex Mines verabschiedet. Die Umbenennung verdeutlicht den klaren Schwerpunkt auf Kupfer- und Goldprojekte und unterstreicht zugleich die langfristige Ausrichtung des Unternehmens. Das Management setzt dabei auf fortgeschrittene Projekte in Kanada, die sich durch oberflächennahe Mineralisierung, die Nähe zu bestehender Infrastruktur sowie den Zugang zu qualifizierten Fachkräften vor Ort auszeichnen und damit ein überzeugendes Ausgangsprofil für die nächsten Entwicklungsschritte bieten.

     

    Besonders im Mittelpunkt steht die große VMS-Lagerstätte Point Leamington in Neufundland, die bereits über eine Ressourcenschätzung verfügt und im aktuellen Marktumfeld ein zunehmend wertvolles Asset darstellt. Die starke Beteiligung institutioneller Anleger wie Teck Resources und Mackenzie Investments unterstreicht das enorme Potenzial.

     

    Parallel dazu hat Visionary mit Osawi Gold eine eigene Tochtergesellschaft geschaffen, die sämtliche Goldprojekte in Manitoba unter einem Dach zusammenführt. Das Unternehmen prüft nun verschiedene strategische Möglichkeiten, um aus diesen Assets zusätzlichen Wert zu generieren, ohne dafür neue Aktien ausgeben zu müssen. In einer Branche, in der viele Explorer regelmäßig frisches Kapital aufnehmen und ihre Aktienstruktur damit verwässern, wirkt dieser aktionärsfreundliche Ansatz besonders bemerkenswert.

     

    Point Leamington als taktisches Kernprojekt

     

    Die Geschichte des Projekts Point Leamington zeigt, wie viel Potenzial in dem VMS-System noch steckt. Seit der Entdeckung 1971 wurde über mehrere Betreiber hinweg ein großer Teil der heutigen Datenbasis aufgebaut. Visionary Copper & Gold übernahm das Projekt im Jahr 2016 und aktualisierte 2021 die bestehende Ressourcenschätzung. Diese umfasst oberflächennahe Gold-, Zink- und Kupfergehalte, die für ein künftiges Tagebau- wie auch Untertagebaukonzept relevant sind.

