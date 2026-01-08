    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAker BP AktievorwärtsNachrichten zu Aker BP

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aker BP Aktie schwach im Handel - 08.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Aker BP Aktie bisher Verluste von -3,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aker BP Aktie.

    Besonders beachtet! - Aker BP Aktie schwach im Handel - 08.01.2026

    Aker BP ist ein führendes norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf spezialisiert hat. Es konkurriert mit Unternehmen wie Equinor und Lundin Energy. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die strategische Partnerschaft mit Aker ASA und BP, die technologische Vorteile bietet.

    Aker BP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.01.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aker BP Aktie. Mit einer Performance von -3,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Aker BP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,270, mit einem Minus von -3,01 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Aker BP Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,24 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Aker BP Aktie damit um -0,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Aker BP eine negative Entwicklung von -0,41 % erlebt.

    Aker BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,41 %
    1 Monat +1,86 %
    3 Monate -4,24 %
    1 Jahr +4,83 %

    Informationen zur Aker BP Aktie

    Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,46 Mrd. € wert.

    Aker BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aker BP

    -2,96 %
    -0,41 %
    +1,86 %
    -4,24 %
    +4,83 %
    -23,16 %
    -3,40 %
    +531,27 %
    ISIN:NO0010345853WKN:A0LHC1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Aker BP Aktie schwach im Handel - 08.01.2026 Am heutigen Handelstag muss die Aker BP Aktie bisher Verluste von -3,01 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aker BP Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     