Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Partnerzugänge in ...

Partnerzugänge in den Geschäftsbereichen Legal und Tax: Dr. Predrag Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss wechseln zu Grant Thornton Düsseldorf/Berlin/München (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Grant Thornton in Deutschland verstärkt ihre Partnerschaft mit Dr. Predrag Maksimovic, Christian Möser und Dr. Martin Weiss.

Dr. Predrag Maksimovic ist Rechtsanwalt mit rund 20 Jahren Erfahrung in der Beratung von Finanz- und strategischen Investoren bei komplexen nationalen und grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Joint Ventures und Unternehmensrestrukturierungen. Stationen seiner Karriere waren, neben zuletzt als Corporate und M&A Partner bei Dentons, die IKB Deutsche Industriebank, Morgan Lewis sowie bereits von 2005 bis 2007 Grant Thornton, damals noch Warth und Klein. Er verfügt über umfassende Transaktionserfahrung in verschiedenen Branchen und Sektoren. Mit seiner ausgewiesenen Expertise in der regulierten Finanzindustrie, insbesondere im Banken-, Leasing- und Fintech-Sektor, wird er zudem die M&A-Transaktionskompetenz im Bereich Financial Services gezielt verstärken und weiter ausbauen.



Christian Möser verstärkt von Berlin aus die Service Line Indirect Tax

Christian Möser, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, verfügt über rund 20 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung, die er unter anderem bei Jones Day, KPMG und zuletzt Deloitte erworben hat. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Umsatz- und Versicherungsteuerrecht wird er den Aufbau eines auf Versicherungsteuerrecht spezialisierten Teams vorantreiben und so das Serviceangebot für Kundinnen und Kunden weiter ausbauen.

Dr. Martin Weiss wird von München aus die steuerrechtliche Grundsatzabteilung ausbauen



Dr. Martin Weiss, Steuerberater sowie Fachberater für internationales Steuerrecht, bringt 16 Jahre Berufserfahrung in der steuerrechtlichen Beratung mit. Seine Expertise baute er mit Positionen bei PwC, Flick Gocke Schaumburg sowie zuletzt als stellvertretender Leiter des Lektorats für steuerrechtliche Literatur beim Verlag C.H.Beck aus. Er bringt umfassende Erfahrung in der Beratung im Bereich des Ertragsteuerrechts mit Schwerpunkt im Umwandlungssteuergesetz sowie im internationalen Steuerrecht mit. Martin Weiss wird den Ausbau einer steuerrechtlichen Grundsatzabteilung verantworten und so die Qualitätssicherung und Visibilität des Geschäftsbereichs Tax weiter vorantreiben.



Über Grant Thornton in Deutschland



Die Grant Thornton AG gehört zu den zehn größten

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Rund 2.000 Mitarbeitende betreuen an zehn Standorten neben dem gehobenen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen besteht aus den Geschäftsbereichen Audit & Assurance, Tax, Advisory und Legal. Die Gesellschaft ist rechtlich selbständig und unabhängig. Um die nationalen Mandanten auch international gut begleiten zu können, ist die Gesellschaft Mitglied im internationalen Netzwerk Grant Thornton International Ltd. (GTIL). GTIL und deren Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft, sondern rechtlich selbständige Gesellschaften. Mit rund 80.000 Mitarbeitenden in mehr als 150 Ländern berät das Grant Thornton-Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. http://www.grantthornton.de



