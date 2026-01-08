ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 33 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Delivery Hero auf 33 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Anpassung.
- Fokus auf strategische Optionen und Investitionen 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero vor Quartalszahlen des Essenslieferanten von 34 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der in Aussicht gestellten Überprüfung strategischer Optionen zur Steigerung des Aktionärswerts dürfte der Anlegerfokus auf potenziellen Fusionen und Übernahmen liegen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die angekündigten Investitionen für 2026 sollten ein wichtiges Thema sein, wobei der Schwerpunkt auf detaillierteren Angaben zum bereinigten Ebitda-Wachstum im Jahr 2026 liegen werde./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -16,63 %/+66,74 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 33 Euro
