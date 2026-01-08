JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 33 Euro - 'Overweight'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +0,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,80 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -16,63 %/+66,74 % bedeutet.