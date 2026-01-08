Trumps Grönland-Story gezockt – Seltene-Erden-Aktien verlieren Momentum

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses erklärte gegenüber der BBC: "Der Präsident und sein Team diskutieren eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu verfolgen, und natürlich steht dem Oberbefehlshaber jederzeit der Einsatz des US-Militärs zur Verfügung." Washington stuft den Erwerb der rohstoffreichen Insel als "Priorität für die nationale Sicherheit" ein, insbesondere mit Blick auf Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien.

Nach einer kurzfristigen Rallye am Mittwoch haben viele Seltene-Erden-Aktien am Donnerstag bereits wieder nachgegeben. Titel wie MP Materials, Critical Metals und United States Antimony gerieten erneut unter Druck, nachdem die anfängliche Euphorie über Aussagen aus dem Weißen Haus abgeklungen war. Zuvor hatte Washington bestätigt, dass Präsident Donald Trump und sein Team "eine Reihe von Optionen" prüfen, um den Erwerb Grönlands voranzutreiben – einschließlich militärischer Szenarien.

Am stärksten reagierte Critical Metals, dessen Aktie nach bereits kräftigen Vortagesgewinnen am Mittwoch weiter anzog. Das Unternehmen entwickelt mit Tanbreez eines der bekanntesten Seltene-Erden-Projekte im Süden von Grönland und gilt als besonders direkt exponiert gegenüber geopolitischen Fantasien rund um die Insel. Auch Energy Transition Minerals meldete starkes Investoreninteresse. CEO Daniel Mamadou sagte: "Die Lieferketten für kritische Mineralien wie Seltene Erden werden heute nicht mehr nur auf der Grundlage der Kosten bewertet, sondern vor allem auf der Grundlage der Versorgungssicherheit."

Parallel wächst jedoch die Skepsis. Europäische NATO-Staaten betonten, dass Entscheidungen über Grönland ausschließlich bei Dänemark und der Insel selbst lägen. Branchenexperten warnen zudem vor strukturellen Hürden: niedrige Erzgehalte, extreme Wetterbedingungen, fehlende Infrastruktur und vor allem die Abhängigkeit von China bei der Raffination. Rund 90 Prozent der weltweiten Verarbeitung seltener Erden findet weiterhin dort statt.

"Die politische Rhetorik hat die wirtschaftliche Realität weit überholt", sagte Kingsley Jones von Jevons Global. Selbst unter optimistischen Annahmen würde eine kommerzielle Produktion Jahre dauern. Kurzfristig treibt daher vor allem Geopolitik die Kurse – nicht operative Fortschritte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



