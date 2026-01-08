    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMP Materials Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MP Materials Registered (A)

    Zu schnell zu viel?

    Trumps Grönland-Story gezockt – Seltene-Erden-Aktien verlieren Momentum

    Nach der Trump-Rhetorik rund um Grönland schossen Seltene-Erden-Aktien kurz nach oben. Doch schon einen Tag später kippt die Stimmung – Anleger kassieren Gewinne, Zweifel an Machbarkeit und Timing drücken die Kurse.

    Zu schnell zu viel? - Trumps Grönland-Story gezockt – Seltene-Erden-Aktien verlieren Momentum
    Foto: Christian Klindt Soelbeck - Ritzau Scanpix Foto/AP

    Nach einer kurzfristigen Rallye am Mittwoch haben viele Seltene-Erden-Aktien am Donnerstag bereits wieder nachgegeben. Titel wie MP Materials, Critical Metals und United States Antimony gerieten erneut unter Druck, nachdem die anfängliche Euphorie über Aussagen aus dem Weißen Haus abgeklungen war. Zuvor hatte Washington bestätigt, dass Präsident Donald Trump und sein Team "eine Reihe von Optionen" prüfen, um den Erwerb Grönlands voranzutreiben – einschließlich militärischer Szenarien.

    Die Pressesprecherin des Weißen Hauses erklärte gegenüber der BBC: "Der Präsident und sein Team diskutieren eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu verfolgen, und natürlich steht dem Oberbefehlshaber jederzeit der Einsatz des US-Militärs zur Verfügung." Washington stuft den Erwerb der rohstoffreichen Insel als "Priorität für die nationale Sicherheit" ein, insbesondere mit Blick auf Chinas Dominanz bei kritischen Mineralien.

    Am stärksten reagierte Critical Metals, dessen Aktie nach bereits kräftigen Vortagesgewinnen am Mittwoch weiter anzog. Das Unternehmen entwickelt mit Tanbreez eines der bekanntesten Seltene-Erden-Projekte im Süden von Grönland und gilt als besonders direkt exponiert gegenüber geopolitischen Fantasien rund um die Insel. Auch Energy Transition Minerals meldete starkes Investoreninteresse. CEO Daniel Mamadou sagte: "Die Lieferketten für kritische Mineralien wie Seltene Erden werden heute nicht mehr nur auf der Grundlage der Kosten bewertet, sondern vor allem auf der Grundlage der Versorgungssicherheit."

    Parallel wächst jedoch die Skepsis. Europäische NATO-Staaten betonten, dass Entscheidungen über Grönland ausschließlich bei Dänemark und der Insel selbst lägen. Branchenexperten warnen zudem vor strukturellen Hürden: niedrige Erzgehalte, extreme Wetterbedingungen, fehlende Infrastruktur und vor allem die Abhängigkeit von China bei der Raffination. Rund 90 Prozent der weltweiten Verarbeitung seltener Erden findet weiterhin dort statt.

    "Die politische Rhetorik hat die wirtschaftliche Realität weit überholt", sagte Kingsley Jones von Jevons Global. Selbst unter optimistischen Annahmen würde eine kommerzielle Produktion Jahre dauern. Kurzfristig treibt daher vor allem Geopolitik die Kurse – nicht operative Fortschritte.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Gina Moesing
