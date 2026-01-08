Zwei Brandenburger Minister treten aus BSW aus
Für Sie zusammengefasst
- SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ist gescheitert.
- Gesundheitsministerin und Verkehrsminister treten aus.
- Erklärung wurde der dpa vorgelegt, Details folgen.
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
POTSDAM (dpa-AFX) - Nach dem Bruch der SPD/BSW-Koalition in Brandenburg treten Gesundheitsministerin Britta Müller und Verkehrsminister Detlef Tabbert aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus. Das teilten sie in einer Erklärung mit, die der dpa vorliegt. Zuvor berichteten die "Potsdamer Neuesten Nachrichten"./vr/mow/DP/mis
