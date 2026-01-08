Deutsche Anleihen geben nach - Starke Konjunkturdaten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag nach überraschend starken Konjunkturdaten etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im Vormittagshandel um 0,10 Prozent auf 127,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,86 Prozent.

In der deutschen Industrie mehren sich die Zeichen für ein Ende der Krise, was die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen bremste. Im November hatten die Industriebetriebe überraschend viele Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Oktober stieg der Auftragseingang um 5,6 Prozent, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten.