Trump bereit für Mega-Sanktionen gegen Russland - Risiken für Aktienmärkte!

Laut US-Senator Lindsay Graham ist US-Präsident Trump nun bereit für die "nukleare Option" gegen Russland: alle Käufer von Öl aus Russland würden mit Zöllen von bis zu 500% bestraft - das wäre nicht nur faktisch Putins ökonomischer Kollaps, sondern die absolute Eskalation des US-Handelskriegs gegen China, das auf russische Energie angewiesen ist. All das ist - neben den ohnehin derzeit schon enormen geopolitischen Risiken - eine massive Gefahr für die Aktienmärkte. Diese reagierten auf die Nachricht negativ - aber dann kam eine wundersame Nachricht: China sei angeblich bereit, Käufe von Nvidias H200-Chips zu genehmigen. Wirklich? Nachdem Trump China aus Südamerika rauswerfen will und die Öl-Versorgung erschwert?!

