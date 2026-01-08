    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Trump bereit für Mega-Sanktionen gegen Russland - Risiken für Aktienmärkte!

    alle Käufer von Öl aus Russland würden mit Zöllen von bis zu 500% bestraft - das wäre nicht nur faktisch Putins ökonomischer Kollaps, sondern die absolute Eskalation des US-Handelskriegs gegen China

    Laut US-Senator Lindsay Graham ist US-Präsident Trump nun bereit für die "nukleare Option" gegen Russland: alle Käufer von Öl aus Russland würden mit Zöllen von bis zu 500% bestraft - das wäre nicht nur faktisch Putins ökonomischer Kollaps, sondern die absolute Eskalation des US-Handelskriegs gegen China, das auf russische Energie angewiesen ist. All das ist - neben den ohnehin derzeit schon enormen geopolitischen Risiken - eine massive Gefahr für die Aktienmärkte. Diese reagierten auf die Nachricht negativ - aber dann kam eine wundersame Nachricht: China sei angeblich bereit, Käufe von Nvidias H200-Chips zu genehmigen. Wirklich? Nachdem Trump China aus Südamerika rauswerfen will und die Öl-Versorgung erschwert?!

    Hinweise aus Video:

    1. Trump: Grünes Licht für Russland-Sanktionsgesetz – Öl als Hebel

    2. Nvidia: China will Importe von H200-Chips freigeben – Aktienmarkt reagiert

     

    Das Video "Trump bereit für Mega-Sanktionen gegen Russland - enorme Risiken für Aktienmärkte!" sehen Sie hier hier..



    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
