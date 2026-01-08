    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    KI, Rüstung, Stromnetze

    Der stille Rohstoff-Krimi: Kupfer droht der Weltwirtschaft auszugehen

    Künstliche Intelligenz und steigende Rüstungsausgaben treiben die Kupfernachfrage massiv. Eine neue Analyse warnt vor einer globalen Angebotslücke.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupfernachfrage bis 2040 um 50% steigend erwartet.
    • KI und Rüstungsausgaben treiben Nachfrage massiv an.
    • Angebotslücke droht ohne neue Minen und Recycling.
    Foto: AdobeStock

    Der weltweite Bedarf an Kupfer wird bis zum Jahr 2040 um rund 50 Prozent zulegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Analyse der Beratung S&P Global. Vor allem das Wachstum der künstlichen Intelligenz, steigende Verteidigungsausgaben und die fortschreitende Automatisierung erhöhen den Druck auf den Markt.

    Nach Berechnungen von S&P Global steigt die jährliche Nachfrage von 28 Millionen Tonnen im Jahr 2025 auf rund 42 Millionen Tonnen im Jahr 2040. Ohne zusätzliche Minen, mehr Recycling und neue Investitionen droht jedoch eine strukturelle Unterversorgung. Jährlich könnten mehr als 10 Millionen Tonnen fehlen. Das entspräche fast einem Viertel des weltweiten Bedarfs.

    Elektrifizierung bleibt der zentrale Treiber

    Kupfer ist eines der wichtigsten Industriemetalle der Welt. Es leitet Strom effizient, ist korrosionsbeständig und leicht formbar. Entsprechend breit ist sein Einsatz, von Gebäuden und Stromnetzen über Fahrzeuge bis hin zu Elektronik.

    Während die Elektromobilität den Kupferverbrauch bereits im vergangenen Jahrzehnt deutlich erhöht hat, kommen nun neue Nachfragetreiber hinzu. Rechenzentren für künstliche Intelligenz, militärische Systeme und Robotik benötigen große Mengen des Metalls. Gleichzeitig bleibt die klassische Konsumnachfrage hoch, etwa durch Klimaanlagen und andere energieintensive Haushaltsgeräte.

    "Der zugrunde liegende Nachfragefaktor ist die Elektrifizierung der Welt, und Kupfer ist das Metall der Elektrifizierung", sagte Dan Yergin, Vizechef von S&P Global und Mitautor der Studie, gegenüber Reuters.

     

    KI und Verteidigung verschärfen den Druck

    Künstliche Intelligenz entwickelt sich laut der Analyse zu einem der wichtigsten Wachstumsmärkte für Kupfer. Allein im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 100 neue Rechenzentrumsprojekte gestartet. Das Investitionsvolumen lag bei knapp 61 Milliarden US-Dollar, wie Reuters zuletzt berichtete.

    Zusätzlichen Schub erhält die Nachfrage durch geopolitische Spannungen. Der Krieg in der Ukraine sowie höhere Verteidigungsbudgets in Japan, Deutschland und weiteren Ländern treiben den Bedarf an militärischer Ausrüstung und Infrastruktur. "Die Nachfrage nach Kupfer ist im Verteidigungssektor tatsächlich kaum elastisch", sagte Carlos Pascual, Vizepräsident bei S&P Global und früherer Botschafter der Vereinigten Staaten in der Ukraine.

    Angebotsseite bleibt das Risiko

    Fast jedes elektronische Gerät enthält Kupfer. Chile und Peru sind die größten Förderländer, während China die Verhüttung dominiert. Die Vereinigten Staaten decken rund die Hälfte ihres Bedarfs über Importe und erheben auf bestimmte Kupferprodukte Zölle.

    Tiefseebergbau berücksichtigt die Studie nicht. Anders als frühere Analysen verzichtet S&P Global zudem auf klimapolitische Annahmen. Die Nachfrage werde auch ohne staatliche Vorgaben weiter steigen. "Die Politik der Energiewende hat sich ziemlich dramatisch verändert", sagte Yergin.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
