    Höhenflug beendet

    XRP-Kurs bricht nach ETF-Abflüssen ein und reißt Bitcoin mit

    Erstmalige Abflüsse aus XRP-ETFs seit ihrem Debüt lassen XRP fallen und ziehen Bitcoin gleich mit unter die Marke von 90.000 US-Dollar.

    • XRP-ETFs verzeichnen erste Nettoabflüsse, Kurs fällt.
    • XRP-Kurs bei 2,10 USD, Minus von 7% in 24h.
    • Bitcoin und Ether ebenfalls betroffen, Abflüsse hoch.
    Foto: Dall-E

    Der XRP-Kurs notiert am Donnerstagmittag deutlich tiefer bei 2,10 US-Dollar, ein Minus von sieben Prozent binnen 24 Stunden. Trotz der Korrektur bleibt die Bilanz auf Wochensicht mit plus 14 Prozent positiv, auch im Monatsvergleich steht noch ein Zuwachs von 3,5 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen bewegte sich der Kurs in einer breiten Spanne zwischen 1,83 und 2,39 US-Dollar.

    Vom Hoch im Juli 2025 bei 3,65 US-Dollar ist XRP jedoch weiterhin rund 41 Prozent entfernt. Parallel zur Abkühlung des Preises hat auch die Handelsaktivität spürbar nachgelassen: Das 24-Stunden-Volumen fiel um 34 Prozent auf 4,29 Milliarden US-Dollar.

    Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf die Unterstützung bei 2,00 US-Dollar.

    Erste Nettoabflüsse bei Spot-XRP-ETFs

    US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten erstmals seit ihrem Start Nettoabflüsse und beendeten damit eine 36-tägige Serie ohne Mittelabzug. Laut Daten von SoSoValue beliefen sich die Nettoabflüsse am Mittwoch auf insgesamt 40,8 Millionen US-Dollar.

    Auffällig war dabei vor allem der Fonds TOXR von 21Shares, aus dem 47,25 Millionen US-Dollar abflossen. Produkte von Canary, Bitwise und Grayscale konnten dagegen kleinere Nettozuflüsse von jeweils rund zwei Millionen US-Dollar verbuchen. Seit der Auflegung von Canarys XRPC im November hatten die fünf Fonds kumuliert rund 1,25 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

    "Die ersten Nettoabflüsse aus US-Spot-XRP-ETFs markieren einen spürbaren Stimmungswechsel, auch wenn das Volumen mit weniger als drei Prozent der gesamten Zuflüsse überschaubar bleibt", sagte Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets. Die Abflüsse seien vor allem auf Gewinnmitnahmen nach dem schnellen Anstieg von 1,80 auf 2,40 US-Dollar sowie auf eine breitere Marktkorrektur zurückzuführen.

     

    Abflüsse auch bei Bitcoin- und Ether-ETFs

    Der Trend beschränkte sich nicht auf XRP. Auch bei Bitcoin- und Ether-ETFs kam es zu deutlichen Mittelabzügen. Bitcoin-Produkte verloren an einem Tag insgesamt 486 Millionen US-Dollar, wobei insbesondere Fonds von Fidelity und BlackRock betroffen waren. In den vergangenen zwei Tagen summierten sich die Abflüsse auf mehr als 700 Millionen US-Dollar.

    Ethereum-ETFs verzeichneten am Mittwoch Nettoabflüsse von 98,5 Millionen US-Dollar – der erste negative Tag im Jahr 2026, nachdem zu Jahresbeginn noch kräftige Zuflüsse verbucht worden waren.

    Auch Bitcoin und Ethereum selbst verloren 2,1 beziehungsweise 3,7 Prozent. Damit notiert Bitcoin am Donnerstagmittag unter 90.000 US-Dollar und Ethereum bei 3.100 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

