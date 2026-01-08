    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Shell auf "Buy" mit 3400 Pence.
    • Produktionsbericht schwach, belastet Marktschätzungen.
    • Überschussprognosen für Q4 dürften negativ beeinflusst.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns sei schwach ausgefallen und dürfte auf den Marktschätzungen für den Überschuss im vierten Quartal lasten, schrieb Mark Wilson in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

    Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 29,87 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 169,98 Mrd..

    Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von +0,49 %/+33,98 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 3400 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
