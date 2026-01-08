ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence
- Jefferies belässt Shell auf "Buy" mit 3400 Pence.
- Produktionsbericht schwach, belastet Marktschätzungen.
- Überschussprognosen für Q4 dürften negativ beeinflusst.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Ölkonzerns sei schwach ausgefallen und dürfte auf den Marktschätzungen für den Überschuss im vierten Quartal lasten, schrieb Mark Wilson in einer Einschätzung am Donnerstag./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 29,87 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 169,98 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von +0,49 %/+33,98 % bedeutet.
Kursziel: 3400 Euro
shell profitiert davon....sie sind auch einer der wenigen die das recht schon haben gas aus venzuelanischen gewässern zu fördern.
US grants license for Shell, Trinidad to develop Venezuelan gas field, official says
Sehe ich auch so... 👍... und habe in letzter Zeit in dem Sektor zugekauft, allerdings bisher nur BP und Petrobras, die finde ich noch interessanter... paar Shell werde ich mir wohl aber auch noch ins Depot legen... 🤔
Abwarten. Bei Öl muss man sich aktuell gedulden, da der Preis bewusst niedrig gehalten wird. Ein hoher Ölpreis ist pures Gift für verschuldete Länder. Irgendwann platzt der knoten, denn Rohstoffe lassen sich nicht aus dem nichts erzeugen. Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif