RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3600 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 29,87 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 169,98 Mrd..

Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,00GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 40,00GBP was eine Bandbreite von +0,49 %/+33,98 % bedeutet.