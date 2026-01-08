    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EZB

    Inflationserwartungen der Verbraucher stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucher erwarten 12 Monate Preissteigerung von 2,8%
    • Inflationserwartung für 3 Jahre bleibt bei 2,5%
    • EZB könnte Leitzinsen 2024 unverändert lassen
    EZB - Inflationserwartungen der Verbraucher stabil
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone haben sich die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im November nicht verändert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten wie im Monat zuvor eine Preissteigerung um 2,8 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang der Inflationserwartung auf 2,7 Prozent erwartet.

    Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte wie erwartet unverändert auf 2,5 Prozent. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

    Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Dezember bei 2,0 Prozent. Sie trifft damit das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent, das die EZB anstrebt. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen im neuen Jahr vorerst unverändert lässt./jkr/zb





    Autor
    dpa-AFX
