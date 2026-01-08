Mega-Aufträge im Öl-Service: Equinor erneuert Verträge

Das norwegische Energieunternehmen Equinor teilte am Donnerstag mit, dass es Rahmenverträge mit einer Gruppe von Zulieferern im Wert von 100 Milliarden norwegischen Kronen (8,48 Milliarden Euro) für die Wartung und Modifizierung seiner Offshore- und Onshore-Anlagen unterzeichnet hat. Die Verträge wurden über fünf Jahre mit Aibel, Wood Group, IKM Group, Head Energy und Rosenberg Worley, Moreld Apply und Aker Solutions unterzeichnet.

Die neuen Vereinbarungen ersetzen Verträge, die 2016 mit Aibel, Apply, Wood Group, Aker Solutions und Reinertsen geschlossen wurden und im März dieses Jahres auslaufen. Aker Solutions hatte 2017 das Offshore-Geschäft von Reinertsen übernommen. Am späten Mittwoch teilte Aker Solutions in einer separaten Erklärung mit, dass sie ihren Anteil an den Fünfjahresverträgen, Optionen ausgenommen, als bedeutenden Auftragseingang im ersten Quartal 2026 verbuchen werde.

Wartungs- und Umbauverträge gelten weithin als Kerngeschäft der Subunternehmer der norwegischen Ölindustrie, da die Nachfrage nach neuen Feldentwicklungen aufgrund des Abschlusses großer Projekte und der wenigen verbleibenden bedeutenden Öl- und Gasfunde zurückgeht. Am Mittwoch kündigte Aker Solutions Entlassungen auf einer ihrer norwegischen Werften an, die sich auf den Bau von Stahlkonstruktionen für Offshore-Felder spezialisiert hat.

Die Equinor-Aktie ist am Donnerstag 0,83 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet aktuell 19,65 Euro. Die Aktie von Aker Solutions ist Donnerstag 3,37 Prozent im Minus, ein Anteilschein ist für 2,63 Euro zu haben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion