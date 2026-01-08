Big Tech könnte die eigene Blase platzen lassen

Der Mechanismus ist paradox. Die massive Investitionswelle der Tech-Giganten treibt zwar kurzfristig Wachstum, sie wirkt aber zugleich wie ein inflationärer Beschleuniger. Hyperscaler wie Microsoft , Meta Platforms und Alphabet liefern sich ein Wettrennen um neue Rechenzentren, spezialisierte KI-Chips und Stromkapazitäten. Diese Projekte verschlingen nicht nur Kapital, sondern treiben die Preise für Energie, Halbleiter und Fachkräfte nach oben – mit spürbaren Effekten für die Gesamtinflation.

Zu Beginn des Jahres 2026 scheinen die globalen Aktienmärkte kaum aufzuhalten. Angetrieben von Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) und der Aussicht auf lockere Geldpolitik haben vor allem Technologieaktien neue Rekorde erreicht. In den USA entfiel auf die 10 größten Aktien im S&P 500 mehr als die Hälfte der Rendite im Jahr 2025. Acht von ihnen – darunter Nvidia , Apple und Amazon – zählen zu den größten KI-Investoren. Doch unter der Oberfläche wächst ein Risiko, das den KI-Traum ausgerechnet von innen heraus gefährden könnte: Inflation.

Mehrere Großinvestoren warnen bereits, dass genau dieser Kostenauftrieb eine geldpolitische Wende erzwingen und die Zentralbanken dazu veranlassen könnte, ihre Zinssenkungen zu pausieren oder sogar die Leitzinsen wieder anzuheben. Sollten die Notenbanken aber ihre Senkungszyklen stoppen, wäre das Gift für die hoch verschuldeten Tech-Riesen. Steigende Finanzierungskosten würden KI-Projekte verteuern, Margen belasten und Bewertungsmodelle kippen. Die Nadel, die die Blase platzen lässt, wäre nicht ein Technologieschock – sondern eine straffere Geldpolitik.

Erste Risse sind bereits sichtbar. Oracle geriet unter Druck, nachdem explodierende Investitionsausgaben offengelegt wurden. Broadcom warnte vor schrumpfenden Margen, während HP Inc. steigende Speicherchippreise als Belastung für das Geschäft ab 2026 nennt. Genau diese Kostenexplosionen gelten vielen Strategen als Vorboten einer breiteren Inflationsdynamik.

Banken und Vermögensverwalter rechnen zunehmend damit, dass der KI-Boom die Verbraucherpreise länger hoch hält, als es den Zentralbanken lieb ist. Kombiniert mit staatlichen Konjunkturprogrammen in den USA, Europa und Japan könnte sich ein Umfeld ergeben, in dem die Inflation wieder anzieht – unabhängig davon, wie effizient KI langfristig wird.

Die Tech-Rallye aber lebt vom billigen Geld. Dreht die Geldpolitik, werden die Kredite teurer, die Gewinne der Unternehmen schmelzen und ihre extrem hohen Bewertungen sind nicht mehr gerechtfertigt. Die Folge wäre ein Kurseinbruch.

Sobald dieses Umdenken erst einmal angelaufen ist, lässt es sich schwer wieder stoppen. Wenn Investoren erkennen, dass immer höhere Investitionen zu sinkenden Renditen führen, könnte der Kapitalstrom versiegen. Und dann würden sich die gigantischen Rechenzentren und Chipfabriken als Überkapazitäten entpuppen.

So droht der KI-Euphorie ein ungewöhnliches Ende: Nicht mangelnde Vision, sondern zu viel Kapital könnte sie ersticken. Die Tech-Riesen graben sich ihr Grab nicht durch Stillstand – sondern durch einen Investitionsrausch, der Inflation schürt, die Geldpolitik dreht und am Ende die eigene Blase zum Platzen bringt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion