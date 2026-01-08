    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    KI-Milliarden pushen Inflation

    10765 Aufrufe 10765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Big Tech könnte die eigene Blase platzen lassen

    Rechenzentren, Chips, Strom – der KI-Boom verschlingt Billionen. Aber genau diese Investitionen heizen die Inflation an und könnten die Rallye der Tech-Giganten zum Einsturz bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    KI-Milliarden pushen Inflation - Big Tech könnte die eigene Blase platzen lassen
    Foto: Midjourney

    Zu Beginn des Jahres 2026 scheinen die globalen Aktienmärkte kaum aufzuhalten. Angetrieben von Euphorie rund um künstliche Intelligenz (KI) und der Aussicht auf lockere Geldpolitik haben vor allem Technologieaktien neue Rekorde erreicht. In den USA entfiel auf die 10 größten Aktien im S&P 500 mehr als die Hälfte der Rendite im Jahr 2025. Acht von ihnen – darunter Nvidia, Apple und Amazon – zählen zu den größten KI-Investoren. Doch unter der Oberfläche wächst ein Risiko, das den KI-Traum ausgerechnet von innen heraus gefährden könnte: Inflation.

    Der Mechanismus ist paradox. Die massive Investitionswelle der Tech-Giganten treibt zwar kurzfristig Wachstum, sie wirkt aber zugleich wie ein inflationärer Beschleuniger. Hyperscaler wie Microsoft, Meta Platforms und Alphabet liefern sich ein Wettrennen um neue Rechenzentren, spezialisierte KI-Chips und Stromkapazitäten. Diese Projekte verschlingen nicht nur Kapital, sondern treiben die Preise für Energie, Halbleiter und Fachkräfte nach oben – mit spürbaren Effekten für die Gesamtinflation.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    439,61€
    Basispreis
    3,18
    Ask
    × 12,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    534,41€
    Basispreis
    5,09
    Ask
    × 8,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mehrere Großinvestoren warnen bereits, dass genau dieser Kostenauftrieb eine geldpolitische Wende erzwingen und die Zentralbanken dazu veranlassen könnte, ihre Zinssenkungen zu pausieren oder sogar die Leitzinsen wieder anzuheben. Sollten die Notenbanken aber ihre Senkungszyklen stoppen, wäre das Gift für die hoch verschuldeten Tech-Riesen. Steigende Finanzierungskosten würden KI-Projekte verteuern, Margen belasten und Bewertungsmodelle kippen. Die Nadel, die die Blase platzen lässt, wäre nicht ein Technologieschock – sondern eine straffere Geldpolitik.

    Erste Risse sind bereits sichtbar. Oracle geriet unter Druck, nachdem explodierende Investitionsausgaben offengelegt wurden. Broadcom warnte vor schrumpfenden Margen, während HP Inc. steigende Speicherchippreise als Belastung für das Geschäft ab 2026 nennt. Genau diese Kostenexplosionen gelten vielen Strategen als Vorboten einer breiteren Inflationsdynamik.

    Capex Goldman Sachs.webp

    Banken und Vermögensverwalter rechnen zunehmend damit, dass der KI-Boom die Verbraucherpreise länger hoch hält, als es den Zentralbanken lieb ist. Kombiniert mit staatlichen Konjunkturprogrammen in den USA, Europa und Japan könnte sich ein Umfeld ergeben, in dem die Inflation wieder anzieht – unabhängig davon, wie effizient KI langfristig wird.

    Die Tech-Rallye aber lebt vom billigen Geld. Dreht die Geldpolitik, werden die Kredite teurer, die Gewinne der Unternehmen schmelzen und ihre extrem hohen Bewertungen sind nicht mehr gerechtfertigt. Die Folge wäre ein Kurseinbruch.

    Sobald dieses Umdenken erst einmal angelaufen ist, lässt es sich schwer wieder stoppen. Wenn Investoren erkennen, dass immer höhere Investitionen zu sinkenden Renditen führen, könnte der Kapitalstrom versiegen. Und dann würden sich die gigantischen Rechenzentren und Chipfabriken als Überkapazitäten entpuppen.

    So droht der KI-Euphorie ein ungewöhnliches Ende: Nicht mangelnde Vision, sondern zu viel Kapital könnte sie ersticken. Die Tech-Riesen graben sich ihr Grab nicht durch Stillstand – sondern durch einen Investitionsrausch, der Inflation schürt, die Geldpolitik dreht und am Ende die eigene Blase zum Platzen bringt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Milliarden pushen Inflation Big Tech könnte die eigene Blase platzen lassen Rechenzentren, Chips, Strom – der KI-Boom verschlingt Billionen. Aber genau diese Investitionen, die den Hype antreiben, heizen die Inflation an und könnten die Rallye der Tech-Giganten zum Einsturz bringen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     