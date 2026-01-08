    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro

    • UBS stuft BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel steigt von 77,40 auf 103,00 Euro an.
    • Aktie gilt als günstig mit 32% Abschlag zum Sektor.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    BNP Paribas (A)

    +1,89 %
    -1,82 %
    +5,06 %
    +7,10 %
    +31,11 %
    +33,70 %
    +73,39 %
    +62,25 %
    +390,83 %
    ISIN:FR0000131104WKN:887771

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 81,27 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 91,44 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,0100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,73 %/+16,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 103 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses
