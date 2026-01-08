UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 81,27 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,06 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 91,44 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,0100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,73 %/+16,04 % bedeutet.