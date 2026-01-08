ANALYSE-FLASH
UBS hebt BNP Paribas auf 'Buy' und Ziel auf 103 Euro
- UBS stuft BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hoch.
- Kursziel steigt von 77,40 auf 103,00 Euro an.
- Aktie gilt als günstig mit 32% Abschlag zum Sektor.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BNP Paribas von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 77,40 auf 103,00 Euro angehoben. Mit einem Abschlag von 32 Prozent zum europäischen Bankensektor erscheine die Aktie des französischen Geldhauses angesichts des Kapitalaufbaus und des prognostizierten Gewinnwachstums von 50 Prozent im Zeitraum 2025 bis 2028 zu günstig, schrieb Jason Napier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm das Papier zudem in sein Portfolio der europäischen "Top Picks" auf./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 81,27 auf Tradegate (08. Januar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -1,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,06 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 91,44 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,0100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -4,73 %/+16,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 103 Euro