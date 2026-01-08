China wirft USA Willkür bei Tanker-Beschlagnahme vor
- China kritisiert USA wegen willkürlicher Schiffsbeschlagnahmung.
- Beschlagnahmung verstößt gegen Völkerrecht, sagt China.
- China lehnt einseitige Sanktionen ohne UN-Zustimmung ab.
PEKING (dpa-AFX) - China wirft den USA nach dem Vorgehen des US-Militärs gegen einen unter russischer Fahne fahrenden Öltanker Willkür vor. Die willkürliche Beschlagnahmung ausländischer Schiffe durch die USA in internationalen Gewässern sei ein schwerwiegender Verstoß gegen das Völkerrecht, sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking. China habe sich stets gegen "illegale einseitige Sanktionen" ausgesprochen, die keine Grundlage im Völkerrecht hätten und nicht vom UN-Sicherheitsrat genehmigt worden seien, erklärte sie.
US-Streitkräfte hatten den Öltanker am Mittwoch im Nordatlantik beschlagnahmt. Der Zugriff sei wegen "Verstößen gegen US-Sanktionen" auf Anordnung eines Bundesgerichts erfolgt, teilte das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) mit. Der Tanker hatte zuvor nach US-Angaben Erdöl aus Venezuela und dem Iran transportiert - Verbündete und wichtige Öl-Handelspartner Chinas, das den Rohstoff in großer Menge importieren muss./jon/DP/zb
