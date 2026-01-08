    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

    Für Sie zusammengefasst
    • BSI Software ernennt Johannes Diebig zum CSO.
    • Diebig bringt 20 Jahre B2B-SaaS-Erfahrung mit.
    • Fokus auf Wachstum in Banken, Retail und Energie.
    OTS - BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software Baden (ots) - BSI Software, der führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite Vertriebsstrategie des Schweizer Softwareunternehmens vorantreiben.

    Mit Johannes Diebig setzt BSI Software gezielt auf internationale B2B-SaaS-Expertise, um das starke Wachstum in seinen Fokusbranchen Banken, Versicherungen, Retail sowie Energy & Utilities weiter voranzutreiben. Der gelernte Diplom-Ökonom bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Software- und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Johannes Diebig Geschäftsführer für Kontinentaleuropa bei TBAuctions, der führenden europäischen Online-Auktionsplattform für B2B-Güter. Ausserdem prägten verschiedene Führungsrollen bei Zalando, Salesforce und Atos seinen beruflichen Werdegang.

    "Johannes Diebig bringt genau die Kombination aus internationaler Vertriebserfahrung und CRM-/CX-Expertise mit, die wir für unsere nächste Wachstumsphase gesucht haben. Er versteht, wie komplexe SaaS-Plattformen sehr erfolgreich im europäischen Markt skaliert werden. Mit seiner überzeugenden, offenen Art ergänzt er uns perfekt und unterstützt unsere Business Units in ihrem erfolgreichen Wachstum", sagt Markus Brunold, CEO bei BSI Software.

    Auch Johannes Diebig freut sich auf den Start in seiner neuen Rolle: "Als jemand, der viele Jahre selbst als Marketing- und Vertriebsleiter tätig war, habe ich zahlreiche Systeme und Applikationen gesehen - aber niemand im Markt vereint technische Qualität und tief verankertes Branchenverständnis so überzeugend wie die BSI Customer Suite. Zudem glaube ich zutiefst daran, dass für uns Europäer die Zeit gekommen ist, in vielen Software-Kategorien selbst Marktführer zu werden. Und daran möchte ich bei BSI Software mitarbeiten, um unsere Stellung weiter auszubauen."

    Bild von Johannes Diebig zur redaktionellen Nutzung (BSI Software) hier downloaden: https://shorturl.at/G9RCX

    Pressekontakt:

    BSI Software Deutschland
    Lübecker Str. 128, DE-22087 Hamburg
    mailto:presse@bsi-software.com
    http://www.bsi-software.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180591/6192409 OTS: BSI Software






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software BSI Software, der führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite Vertriebsstrategie des Schweizer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     