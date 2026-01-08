BSI Software / Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software

Mit Johannes Diebig setzt BSI Software gezielt auf internationale B2B-SaaS-Expertise, um das starke Wachstum in seinen Fokusbranchen Banken, Versicherungen, Retail sowie Energy & Utilities weiter voranzutreiben. Der gelernte Diplom-Ökonom bringt über 20 Jahre Führungserfahrung in internationalen Software- und Technologieunternehmen mit. Zuletzt war Johannes Diebig Geschäftsführer für Kontinentaleuropa bei TBAuctions, der führenden europäischen Online-Auktionsplattform für B2B-Güter. Ausserdem prägten verschiedene Führungsrollen bei Zalando, Salesforce und Atos seinen beruflichen Werdegang.

Johannes Diebig wird Chief Sales Officer bei BSI Software Baden (ots) - BSI Software, der führende europäische CRM- und CX-Softwarehersteller, verstärkt sich mit Johannes Diebig als neuen Chief Sales Officer (CSO). In dieser Funktion wird der 47-jährige die europaweite Vertriebsstrategie des Schweizer Softwareunternehmens vorantreiben.

"Johannes Diebig bringt genau die Kombination aus internationaler Vertriebserfahrung und CRM-/CX-Expertise mit, die wir für unsere nächste Wachstumsphase gesucht haben. Er versteht, wie komplexe SaaS-Plattformen sehr erfolgreich im europäischen Markt skaliert werden. Mit seiner überzeugenden, offenen Art ergänzt er uns perfekt und unterstützt unsere Business Units in ihrem erfolgreichen Wachstum", sagt Markus Brunold, CEO bei BSI Software.

Auch Johannes Diebig freut sich auf den Start in seiner neuen Rolle: "Als jemand, der viele Jahre selbst als Marketing- und Vertriebsleiter tätig war, habe ich zahlreiche Systeme und Applikationen gesehen - aber niemand im Markt vereint technische Qualität und tief verankertes Branchenverständnis so überzeugend wie die BSI Customer Suite. Zudem glaube ich zutiefst daran, dass für uns Europäer die Zeit gekommen ist, in vielen Software-Kategorien selbst Marktführer zu werden. Und daran möchte ich bei BSI Software mitarbeiten, um unsere Stellung weiter auszubauen."



