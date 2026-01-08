Mutares verkauft Kalzip an Tremco CPG – Deal abgeschlossen!
Mutares stellt die Weichen für den nächsten Wachstumsschritt von Kalzip: Der Spezialist für Aluminium-Dach- und Fassadensysteme soll an Tremco CPG veräußert werden.
- Mutares SE & Co. KGaA hat eine Vereinbarung zum Verkauf von Kalzip GmbH an Tremco CPG unterzeichnet.
- Kalzip ist ein führender Anbieter von Aluminium-Dach- und Fassadensystemen mit einem Umsatz von ca. 75 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024.
- Der Abschluss der Transaktion und der Kaufpreiszufluss werden für das 2. Quartal 2026 erwartet.
- Mutares hat Kalzip seit der Übernahme im Jahr 2018 erfolgreich als eigenständiges Unternehmen positioniert und weiterentwickelt.
- Tremco CPG, eine Tochtergesellschaft von RPM International Inc., wird als strategischer Käufer angesehen, der das Wachstum von Kalzip weiter vorantreiben kann.
- Johannes Laumann, CIO von Mutares, betont, dass die Zeit für den Verkauf von Kalzip ideal sei, um das Unternehmen in neue Hände zu geben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 31,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 31,35EUR das entspricht einem Plus von +0,48 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.899,93PKT (-0,33 %).
