    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Libanons Armee

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erste Phase zur Hisbollah-Entwaffnung beendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Libanesische Armee erreicht erste Phase der Entwaffnung.
    • Hisbollah hat keine militärische Präsenz südlich Litani.
    • Präsident Aoun unterstützt Plan zur Festigung der Macht.
    Libanons Armee - Erste Phase zur Hisbollah-Entwaffnung beendet
    Foto: Siarhei - 356130783

    BEIRUT (dpa-AFX) - Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben "die Ziele der ersten Phase" ihres Entwaffnungsplans für den Südlibanon erreicht. Der Plan zur Wiedererlangung des staatlichen Gewaltmonopols befinde sich damit in einem fortgeschrittenen Stadium, hieß es in einer Erklärung der Armee.

    Aus Kreisen der Hisbollah hieß es, die Organisation habe keine militärische Präsenz mehr südlich des Litani-Flusses, etwa 30 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt. Israel äußerte sich zu der Armee-Erklärung zunächst nicht.

    Im Zuge der seit Ende November 2024 geltenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah sollte auch die vom Iran unterstützte Schiitenmiliz entwaffnet werden. Die libanesische Regierung beauftragte die Armee mit der Entwaffnung. Sie soll in fünf Phasen ablaufen.

    Eigentlich galt der 31. Dezember als Frist für den Abschluss der ersten Phase. Sie sieht die vollständige Räumung der Region südlich des Litani-Flusses von militärischen Strukturen der Schiitenorganisation vor. Der weitere Fahrplan sieht vor, die Entwaffnung auf Gebiete nördlich des Litanis, die Hauptstadt Beirut sowie die Bekaa-Ebene auszuweiten.

    Präsident: Entscheidung über Krieg und Frieden liegt beim Staat

    Israel wirft der Hisbollah vor, sich entgegen dem Abkommen neu zu organisieren und nachzurüsten. Nahezu täglich greift das Militär daher weiter im Nachbarland an. Seit Inkrafttreten der Waffenruhe wurden im Libanon nach staatlichen Angaben dabei mehr als 300 Menschen getötet. Mehr als 100 davon waren nach UN-Angaben Zivilisten.

    Libanons Präsident Joseph Aoun bekräftigte seine volle Unterstützung für den Plan der Armee. Der Einsatz der libanesischen Streitkräfte südlich des Litani-Flusses basiere auf einer "umfassenden nationalen Entscheidung", betonte er in einem Statement. Diese Entscheidung ziele darauf ab, das staatliche Gewaltmonopol zu festigen. Die Entscheidung über Krieg und Frieden solle allein den staatlichen Institutionen obliegen./arj/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Libanons Armee Erste Phase zur Hisbollah-Entwaffnung beendet Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben "die Ziele der ersten Phase" ihres Entwaffnungsplans für den Südlibanon erreicht. Der Plan zur Wiedererlangung des staatlichen Gewaltmonopols befinde sich damit in einem fortgeschrittenen Stadium, hieß …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     