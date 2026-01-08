    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS 2

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte ziehen an - Trump will 2027 mehr Militärbudget

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte profitieren von hohem Verteidigungsbedarf.
    • Trump plant massive Erhöhung des Militärbudgets 2027.
    • Europäische Firmen wie BAE und Leonardo profitieren stark.
    AKTIEN IM FOKUS 2 - Rüstungswerte ziehen an - Trump will 2027 mehr Militärbudget
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Kurse aktualisiert und Ergänzung um weitere Aktien aus USA und Europa)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungswerte profitieren am Donnerstag auf beiden Seiten des Atlantiks weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf. Börsianern zufolge erhielten deutsche Aktien wie Rheinmetall , Renk oder TKMS Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald Trump das Militärbudget für das Jahr 2027 massiv erhöhen will. Dies gesellt sich zu den kräftigen Verteidigungsinvestitionen, die in Deutschland vorgesehen sind.

    Die deutschen Rüstungswerte hatten am Vortag im Tagesverlauf schon angezogen. Nun erreichte der Rheinmetall-Kurs ein Hoch seit Mitte Oktober und kratzte so auch erstmals wieder an der 1.900-Euro-Marke. Zuletzt wurde die Aktie des Dax -Schwergewichts 2,3 Prozent höher zu 1.866 Euro gehandelt. Renk und TKMS stiegen derweil um bis zu 1,2 Prozent. Nur Hensoldt rutschte zuletzt moderat ins Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.931,31€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 11,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.260,71€
    Basispreis
    21,77
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass das Militärbudget für das Jahr 2027 nicht auf eine Billion Dollar, sondern auf 1,5 Billionen Dollar festgesetzt werden solle. Für das Haushaltsjahr 2026 sind rund 900 Milliarden Dollar vorgesehen. Trump spricht von einem "Traum-Militär", das aufgebaut werden solle. Daraufhin zogen am Donnerstag im vorbörslichen Handel auch die Aktien amerikanischer Konzerne wie Lockheed Martin oder RTX an. Am Vortag hatten sie noch darunter gelitten, dass Trump Druck ausübt, indem er vorerst Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe verbieten möchte.

    Analystin Chloe Lemarie von Jefferies hob in ihrem Kommentar hervor, Trump plane 2027 eine 50-prozentige Erhöhung des für 2026 vorgesehenen US-Militärbudgets. Davon dürften ihres Erachtens auch europäische Unternehmen profitieren. Vor allem die Rüstungsunternehmen BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien erwähnte sie, die bedeutende Anteile ihrer Umsätze in den USA generierten.

    Die BAE-Aktien zogen in London um 6,4 Prozent an und Leonardo gewannen in Mailand 3,5 Prozent. In einer Studie von Lemaries Jefferies-Kollegen Andy Douglas zu Aktien von britischen Unternehmen im Bereich Investitionsgüter erwähnte dieser zudem noch britische Firmen wie Avon Technologies , Chemring , Qinetiq , Senior oder Babcock als Profiteure in unterschiedlichem Maße. Unter diesen Werten gab es am Donnerstag allerdings Gewinner und auch Verlierer./tih/ck/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 23,44 auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +17,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,91 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.290,00EUR was eine Bandbreite von +8,17 %/+23,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Rheinmetall‑Aktie: Diskussionen betonen starke Nachfrage durch weltweite Krisen, erwartete Produktions- und Kapazitätserweiterungen (auch via Zukäufe) und langfristiges Wachstum des Rüstungssegments. Kritisch hinterfragt wird, wie viele Bestellungen bereits im Kurs enthalten sind. Kurzfristig wird Volatilität und eine mögliche Korrektur/Dip versus neues Allzeithoch diskutiert; konkrete Handelsideen (z.B. Verkauf bei ~2065, Wiedereinstieg bei ~1789) tauchen auf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS 2 Rüstungswerte ziehen an - Trump will 2027 mehr Militärbudget Rüstungswerte profitieren am Donnerstag auf beiden Seiten des Atlantiks weiter vom international hohen Verteidigungsbedarf. Börsianern zufolge erhielten deutsche Aktien wie Rheinmetall , Renk oder TKMS Rückenwind davon, dass US-Präsident Donald …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     