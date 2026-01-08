    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZalando AktievorwärtsNachrichten zu Zalando

    Wirtschaft

    Eil +++ Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen

    Foto: adobe.stock.com
    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Erfurt: Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

    Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.


    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
