Wirtschaft
Eil +++ Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen
Foto: adobe.stock.com
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Erfurt: Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
Weitere Details werden in wenigen Momenten gesendet.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte