Wirtschaft Eil +++ Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Erfurt: Zalando schließt Logistikzentrum in Erfurt - 2.700 Mitarbeiter betroffen. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits. …



