Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media

MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Beim Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media hat Marc Al-Hames zum 1. Januar den Vorsitz des Verwaltungsrats übernommen. Der bisherige Burda-Equity-Vorstand ist damit auf Olaf Koch gefolgt, der sich nach einem Jahr an der Spitze des Gremiums wieder auf sein eigenes Beteiligungsgeschäft konzentrieren will, wie das Unternehmen mitteilte.

Al-Hames ist den Angaben zufolge seit 2011 im Unternehmen und gehört dem Vorstand seit Anfang 2023 an. Der Verwaltungsrat berät und überwacht den Vorstand und ist an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt.