    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media

    Für Sie zusammengefasst
    • Marc Al-Hames neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats.
    • Jan Wachtel leitet seit 1. Januar das Mediengeschäft.
    • Generationenwechsel: Burda-Familie übernimmt Führung.
    Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN/OFFENBURG (dpa-AFX) - Beim Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media hat Marc Al-Hames zum 1. Januar den Vorsitz des Verwaltungsrats übernommen. Der bisherige Burda-Equity-Vorstand ist damit auf Olaf Koch gefolgt, der sich nach einem Jahr an der Spitze des Gremiums wieder auf sein eigenes Beteiligungsgeschäft konzentrieren will, wie das Unternehmen mitteilte.

    Al-Hames ist den Angaben zufolge seit 2011 im Unternehmen und gehört dem Vorstand seit Anfang 2023 an. Der Verwaltungsrat berät und überwacht den Vorstand und ist an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt.

    Laut Burda ist auch der Vorstand neu aufgestellt worden: Seit dem 1. Januar führt Jan Wachtel als CEO Burda Media das Mediengeschäft. Neu in den Vorstand berufen wurden zudem Maximilian Preisser, Lydia Rullkötter und Christian Teichmann. Rullkötter wird zudem im Laufe des Jahres 2026 die Nachfolge von Holger Eckstein als CFO übernehmen.

    Die neue Struktur an der Spitze fällt in eine Zeit des Generationenwechsels. Seit Februar 2025 sind die Kinder von Verleger Hubert Burda, Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda, stärker in den Vordergrund gerückt. Somit lenkt inzwischen die vierte Generation der Familie Burda das seit 1903 publizistisch tätige Familienunternehmen in München und Offenburg mit rund 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bekannte Marken sind etwa "Bunte" und "Focus"./svv/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Marc Al-Hames ist neuer Verwaltungsratschef bei Burda Media Beim Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media hat Marc Al-Hames zum 1. Januar den Vorsitz des Verwaltungsrats übernommen. Der bisherige Burda-Equity-Vorstand ist damit auf Olaf Koch gefolgt, der sich nach einem Jahr an der Spitze des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     