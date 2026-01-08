Samsung verdient dank hoher Chip-Nachfrage operativ so viel wie nie

Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)

Bloomberg

Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model

(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.

Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.

https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…

Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.

Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.

Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.

Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg

Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.

Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.

Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.

Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.

Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.

Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.

In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.

Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.

Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.

Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.

Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.

Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.

Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.

