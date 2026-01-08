Silber rutscht ab: Index-Verkäufe laufen, HSBC warnt vor harter Korrektur

Der kurzfristige Verkaufsdruck trifft auf einen Markt, der zuvor extrem heiß gelaufen war. Silber hatte im vergangenen Jahr rund 150 Prozent zugelegt und Ende Dezember ein Rekordhoch von über 83 US-Dollar erreicht, getrieben von einem historischen Short Squeeze, physischer Knappheit, starker Investmentnachfrage und geopolitischen Risiken. Trotz der aktuellen Korrektur sehen viele Marktbeobachter keinen unmittelbaren Trendbruch. "Das Aufwärtspotenzial könnte kurzfristig gedämpft werden, aber langfristig hat Silber mehr Schwung", sagte David Wilson, Rohstoffstratege bei BNP Paribas.

Der jüngste Rücksetzer am Silbermarkt kommt nicht aus dem Nichts. Nach einer extremen Rallye geraten Gold und Silber aktuell durch technische Faktoren unter Druck: Anleger bereiten sich auf die jährliche Neugewichtung wichtiger Rohstoffindizes vor, die in den kommenden Tagen Verkäufe von Futures im Volumen mehrerer Milliarden US-Dollar auslösen dürfte. Besonders Silber gilt angesichts seiner hohen Volatilität als anfällig. Citigroup schätzt, dass allein zur Indexanpassung Silber-Futures im Wert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar verkauft werden könnten – das entspricht etwa zwölf Prozent der offenen Positionen an der Comex. "Ich bin seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig, und wir haben noch nie einen so übermäßigen Abfluss wie diesen gesehen", zitiert Bloomberg Citi-Stratege Kenny Hu.

Deutlich vorsichtiger positioniert sich hingegen HSBC. Chef-Edelmetallanalyst James Steel warnt, dass die Knappheit und die geringe Liquidität den Silberpreis auf ein "untragbares Niveau" getrieben hätten. Er sieht nachlassende Nachfrage aus Industrie und Schmuckbranche sowie ein steigendes Angebot durch Recycling und höhere Minenproduktion. HSBC rechnet daher für 2026 mit einem durchschnittlichen Silberpreis von 68,25 US-Dollar und für 2027 mit nur noch 57 US-Dollar – deutlich unter dem aktuellen Niveau von rund 74 US-Dollar. Für 2028 erwartet die Bank sogar einen Rückgang auf durchschnittlich 49 US-Dollar je Unze, was einem Minus von rund 34 Prozent entspräche.

Zwar könnten ein schwächerer US-Dollar, geopolitische Spannungen und Unsicherheiten rund um die Geldpolitik kurzfristig stützend wirken. Dennoch geht HSBC davon aus, dass sich die Angebotslage entspannt. Das weltweite Silberdefizit dürfte sich laut Bank von 230 Millionen Unzen im Jahr 2025 deutlich verringern. "Obwohl wir die Preise für grundsätzlich überbewertet halten, erwarten wir weiterhin volatile Bedingungen mit möglichen Aufwärtsspitzen, bis sich die kurzfristige Knappheit entspannt", erklärte HSBC.

Unterm Strich prallen damit zwei Kräfte aufeinander: kurzfristiger technischer Verkaufsdruck und strukturelle Skepsis auf der einen Seite – gegen die Erinnerung an eine der stärksten Silber-Rallyes der vergangenen Jahrzehnte auf der anderen. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Silber nach der Index-Neugewichtung wieder Käufer findet – oder ob sich die HSBC-Prognose als Vorbote einer größeren Korrektur erweist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,00 % und einem Kurs von 75,10USD auf Lang & Schwarz (08. Januar 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.





