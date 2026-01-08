Gold bleibt nach Ansicht von UBS Wealth Management auch 2026 der zentrale Edelmetall-Werttreiber. Die Analysten rechnen damit, dass der Preis für das gelbe Metall bereits bis Ende des ersten Quartals auf rund 5.000 US-Dollar je Unze steigen und dieses Niveau bis in den Herbst hinein halten kann. Zum Jahresende 2026 erwartet die Großbank einen moderaten Rückgang auf etwa 4.800 US-Dollar pro Unze.

Die Prognose baut auf einem anhalten Bullenmarkt auf: Gold notierte zuletzt bereits in der Nähe von 4.500 US-Dollar je Unze und reagierte deutlich auf die jüngsten geopolitischen Spannungen, etwa nach der US-Militäroperation gegen Venezuelas Präsidenten Maduro. Laut der Experten könnten politische oder finanzielle Schocks – etwa im Umfeld der US-Zwischenwahlen – den Preis temporär sogar in Richtung 5.400 US-Dollar treiben.

Gold geht schnell auf 5.000 Dollar – zentraler Portfoliobaustein 2026

