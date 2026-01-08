    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund

    DFL wegen Wetter 'alarmiert'

    Für Sie zusammengefasst
    • DFL bestätigt: Bundesliga-Spiele finden statt.
    • Eintracht Frankfurt sieht keine Probleme für BVB-Spiel.
    • Fans müssen mit schwieriger Anreise wegen Schnee rechnen.
    Spielabsagen in der Bundesliga? - DFL wegen Wetter 'alarmiert'
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz des befürchteten Wetterchaos in den nächsten Tagen sind derzeit die Partien zum Jahresauftakt in der Bundesliga nicht gefährdet. "Die DFL ist alarmiert. Aktuell finden aber alle Spiele statt", sagte ein Sprecher der Deutschen Fußball Liga auf dpa-Anfrage. Man schaue vor allem auf die Situation im Norden und bewerte die Situation täglich neu.

    Im Norden finden am Samstag mit Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim, 1. FC Union Berlin - FSV Mainz 05 und FC St. Pauli - RB Leipzig drei Begegnungen statt. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Freitag eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen voraus. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief "Elli" die Regie übernimmt. Laut der Warnung des Deutschen Wetterdienstes sind insbesondere Ostdeutschland, der Harz und die Region zwischen Bremen und Hamburg betroffen.

    Eintracht sieht keine Probleme für Partie gegen BVB

    Die erste Partie des 16. Spieltages findet am Freitagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund statt. "Nach Einschätzung der zuständigen Behörden gibt es aktuell keinen Grund zur Annahme, dass das Spiel am Freitag nicht wie geplant stattfinden kann", teilte die Eintracht mit. "Über den Stadionbetreiber haben wir dennoch vorsorglich zusätzliches Personal im Einsatz, um Schneefall zu beseitigen, Streumaßnahmen durchzuführen und die Sicherheit auf dem Stadiongelände zu gewährleisten."

    Spielabsagen im Oberhaus aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes sind angesichts der verpflichtenden Rasenheizung selten geworden. In diesem Fall muss das Schiedsrichter-Gespann vor Ort entscheiden.

    Schwierige Anreise für Fans

    Das Problem ist die Anfahrt für die Fans, die in den nächsten Tagen mit Glatteis und Schnee rechnen müssen. Zudem hat die Deutsche Bahn witterungsbedingt bereits Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr angekündigt.

    Außerdem können Spielstättenbetreiber wegen Gefährdungen die Stadien schließen lassen, zum Beispiel, wenn Schneelawinen vom Dach rutschen könnten. Auch aus diesem Grund und wegen Sicherheitsrisiken und der Verkehrssituation war im Dezember 2023 die Begegnung FC Bayern München - Union Berlin in der Allianz Arena abgesagt worden. Im Januar 2024 fiel die Partie der Berliner in Mainz aus.

    Union sucht Helfer zum Schneeschippen

    Fanclubs von Union wollen ihrem Club beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen helfen. Einem Bericht der "Bild" zufolge hieß es in einem Aufruf, dass die Vereinsmitarbeiter dies nicht allein gewährleisten könnten und sich über Unterstützung freuen würden.

    Union erklärte auf Anfrage, dass dies aktuell ein Thema der Fanclubs sei. Noch sei unklar, wie groß das Ausmaß der Witterungsprobleme werde. "Wir bereiten uns bestmöglich auf die Austragung des Spiels vor", teilten die Berliner mit. In Berlin und Hamburg wurden für dieses Wochenende alle Amateurspiele abgesagt, wobei viele Ligen erst später in den Spielbetrieb einsteigen./ujo/DP/mis

