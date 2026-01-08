Bahn-Tarifrunde hat begonnen - Vorerst keine Streiks

BERLIN (dpa-AFX) - Die nächste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn hat begonnen. Fahrgäste müssen sich vorerst aber keine Sorgen um mögliche Ausfälle machen. Bis Ende Februar gilt eine Friedenspflicht. Der Konzern und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sitzen seit dem Vormittag in Berlin zusammen, um einen neuen Tarifvertrag auszuhandeln.

"Wir gehen mit ausgestreckter Hand an den Verhandlungstisch", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler vor dem Start der Gespräche. "Wir wollen die Zeit nutzen, um einen fairen, tragfähigen Kompromiss zu erreichen." Ein erstes Angebot der Arbeitgeberseite werde es am ersten Verhandlungstag nicht geben, betonte er. Es gehe darum, einen guten Einstieg zu finden und einen Fahrplan für die nächsten Runden festzulegen.