Diese brutalen Kursspannen erwarten Bitcoin-Anleger

Bitcoin hatte im Oktober 2025 ein Rekordhoch von über 126.000 US-Dollar erreicht, fiel anschließend jedoch zeitweise auf rund 80.000 US-Dollar zurück und notiert aktuell etwa 30 Prozent unter seinem Allzeithoch. Rückenwind kam zuletzt von einem als krypto-freundlich geltenden regulatorischen Umfeld in den USA, wachsendem institutionellem Interesse sowie dem Boom sogenannter Digital Asset Treasury-Unternehmen. Gleichzeitig belasteten ein risk-off-Umfeld, Zwangsliquidationen und die Debatte über überzogene Bewertungen bei Technologie- und KI-Aktien den Markt.

Nach einem Allzeithoch und einem heftigen Einbruch im vergangenen Jahr gehen die Meinungen über die weitere Entwicklung von Bitcoin weit auseinander. Für 2026 reichen die Prognosen führender Marktbeobachter von einem erneuten Rückfall bis 75.000 US-Dollar bis hin zu Kurszielen von über 200.000 US-Dollar. Einigkeit besteht vor allem in einem Punkt: Die Volatilität dürfte hoch bleiben.

"Wir befinden uns in einem komplexen Investitionsumfeld. Die Aktienbewertungen sind hoch, das geopolitische Umfeld ist chaotisch und im Wandel begriffen, es gibt Befürchtungen hinsichtlich der kurzfristigen Nachhaltigkeit der Investitionen in KI, die geldpolitischen Bedingungen scheinen sich zu verschieben, und die US-Zwischenwahlen stehen vor der Tür", zitiert CNBC Alex Thorn, Forschungsleiter bei Galaxy. "Vor diesem Hintergrund ist die Prognose für Bitcoin im Jahr 2026 schwer zu treffen."

Carol Alexander von der University of Sussex erwartet Bitcoin 2026 in einer "hochvolatilen Spanne" zwischen 75.000 und 150.000 US-Dollar mit einem Schwerpunkt um 110.000 US-Dollar. Der Markt verarbeite den Übergang von retail-getriebenen Zyklen hin zu institutionell verteilter Liquidität.

Deutlich bullisher ist CoinShares. Forschungschef James Butterfill sieht Bitcoin zwischen 120.000 und 170.000 US-Dollar, gestützt durch mögliche Zinssenkungen, regulatorische Klarheit in den USA und die Aussicht auf den sogenannten Clarity Act. "Die Regulierung ist seit langem ein Thema; eine Lösung wäre ein bedeutender Katalysator", sagte Butterfill.

Standard Chartered rechnet für 2026 mit 150.000 US-Dollar, senkte damit aber frühere, deutlich höhere Erwartungen. Analyst Geoff Kendrick verweist darauf, dass die stützenden Käufe von Bitcoin-Treasury-Unternehmen ausgereizt seien. "Infolgedessen gehen wir nun davon aus, dass zukünftige Bitcoin-Preissteigerungen effektiv nur von einem Faktor getrieben werden – dem Kauf von ETFs."

Noch bullishere Szenarien liefern Maple Finance mit 175.000 US-Dollar sowie Bit Mining, das eine extrem breite Spanne von 75.000 bis 225.000 US-Dollar für möglich hält. Auch Nexo sieht Bitcoin 2026 wieder konstruktiver positioniert und erwartet Kurse zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar, sofern sich Liquidität, Geldpolitik und institutionelle Nachfrage weiter verbessern.

Unterm Strich bleibt Bitcoin 2026 ein Markt zwischen Hoffnung und Ernüchterung – mit außergewöhnlich hoher Bandbreite und entsprechendem Risiko für Anleger.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 89.454USD auf CryptoCompare Index (08. Januar 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.





