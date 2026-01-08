RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach dem Produktionsbericht zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Biraj Borkhataria sprach am Donnerstag von einem harten Jahresende für den Ölkonzern. Er wertet die Veröffentlichung negativ. Die Schätzungen für Gewinn und Cashflow dürften unter Druck kommen./rob/ajx/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 02:51 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 29,92EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

