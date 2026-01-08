    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bitcoin raus, Old Economy rein

    Marktprofis wetten 2026 gegen Bitcoin – und auf alte Klassiker

    Marktveteranen sehen 2026 eine klare Umschichtung. Weg von spekulativen Assets, hin zu Banken, Rohstoffen und Industrie.

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: JOHN ANGELILLO - newscom

    Mehrere Marktveteranen sehen für 2026 eine spürbare Verschiebung der Anlegerpräferenzen weg von hoch spekulativen Anlagen hin zu klassischen Sektoren der Realwirtschaft. Auslöser ist unter anderem die anhaltende Schwäche von Bitcoin, die nach Ansicht einiger Marktbeobachter als Signal für eine Rotation interpretiert werden kann.

    Im Podcast Real Eisman Playbook diskutierten der frühere "Big Short"-Investor Steve Eisman, Strategas-Partner Chris Verrone und Wedbush-Analyst Dan Ives über diese Entwicklung. Verrone sieht insbesondere in der ersten Jahreshälfte 2026 eine Übergangsphase. "Ich glaube, dass wir uns in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in einer Übergangsphase von einigen der wirklich spekulativen Teile der Wirtschaft hin zur Realwirtschaft befinden", zitiert ihn MarketWatch. Davon könnten Branchen profitieren, die zuletzt jahrelang gemieden wurden, darunter Transport, Regionalbanken, Immobilien, Chemie und Rohstoffe.

    Besonders bullish äußerten sich Eisman und Verrone zu Finanzwerten. Die Aktie der Bank of America habe zuletzt ein Niveau erreicht, das seit 2006 nicht mehr gesehen wurde. Beide rechnen zudem mit einer Phase der Deregulierung und möglichen Zusammenschlüssen bei Regionalbanken. Auch alternative Vermögensverwalter wie Apollo Global Management und Blackstone gelten nach dem Kurseinbruch im Herbst als potenzielle Profiteure.

    Im Gesundheitssektor hebt Verrone Unternehmen wie Eli Lilly und Intuitive Surgical hervor, deren strukturelles Wachstum unabhängig von Konjunkturzyklen sei.

    Zur Schwäche von Bitcoin sagte Verrone, diese könne darauf hindeuten, dass "eine Übergabe an die Aktien der Realwirtschaft stattfindet". Zwar sei eine technische Erholung möglich, doch die Entwicklung spreche gegen eine Fortsetzung rein liquiditätsgetriebener Spekulationen.

    Dan Ives bleibt dagegen für Technologieaktien grundsätzlich bullish und erwartet 2026 Kursgewinne von über 20 Prozent. Er sieht weiterhin Chancen bei KI-Profiteuren wie Palantir, Snowflake und MongoDB, warnt jedoch vor einem zentralen Risiko: der Energieversorgung. Eisman verwies auf Rechenzentren, die trotz Fertigstellung nicht ans Netz gehen könnten, was Verzögerungen und Kurskorrekturen nach sich ziehen würde.

    Vor diesem Hintergrund gewinnen auch Rohstoffe und Energieaktien an Bedeutung. Metalle und Bergbaukonzerne könnten laut Verrone als indirekte Profiteure des KI-Ausbaus fungieren, da steigender Energie- und Materialbedarf zunehmend zum begrenzenden Faktor werde.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



