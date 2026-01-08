BARCLAYS stuft Adyen auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe erhebliche Möglichkeiten, seine Marktanteile auszubauen, schrieb Sven Merkt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze könnten sich bis 2035 vervierfachen. Zu der Einstufung "Overweight" bekennt sich Analyst Merkt daher mit wachsender Überzeugung./rob/mf/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1.462EUR auf Tradegate (08. Januar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
