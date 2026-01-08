STOXX Europe Total Market Defense Capped Index Tracker

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 richtet Europa seine Sicherheitsstrategie neu aus und stärkt den eigenen Verteidigungssektor. Die Mitgliedstaaten erhöhen ihre Budgets deutlich: Von 262 Mrd. Euro im Jahr 2022 auf voraussichtlich 381 Mrd. Euro 2025. Der Anteil für neue Ausrüstung liegt inzwischen bei 31 Prozent, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sollen 2025 mit 17 Mrd. Euro einen Rekordwert erreichen. Hintergrund ist der Wunsch, Abhängigkeiten – vor allem von den USA – zu reduzieren und die lange fragmentierte europäische Industrie zu bündeln. Neue EU-Programme setzen auf gemeinsame Finanzierung, Kredite und koordinierte Beschaffung, um Kapazitäten auszubauen und technologische Souveränität zu stärken. Industrieunternehmen reagieren mit verstärkten Kooperationen und Konsortien. Großprojekte wie moderne Kampfflugzeuge, Satelliten- und Luftverteidigungssysteme sollen Europas Wettbewerbsfähigkeit und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit erhöhen. Die SG bietet Anlegern mit einem Open-End-Zertifikat auf den STOXX Europe Total Market Defense Capped Index (DE000FD4JJ53) die Möglichkeit, in die wichtigsten europäischen Sektors zu investieren.

Der STOXX® Europe Total Market Defense Capped Index wurde entwickelt, um die Wertentwicklung von Unternehmen abzubilden, die den Sektoren Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung zugeordnet sind und nachweislich Umsätze mit Verteidigungsgütern und -leistungen erzielen. Unternehmen mit Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen sind nicht zugelassen. Als kontroverse Waffen gelten Antipersonenminen, biologische und chemische Waffen sowie Streumunition.

Die Gewichtung der Unternehmen im STOXX® Europe Total Market Defense Capped Index erfolgt auf Basis der frei verfügbaren Marktkapitalisierung der Unternehmen, wobei das maximale Indexgewicht eines Unternehmens auf 10 Prozent begrenzt ist. Die Überprüfung der Indexbestandteile und ihrer Gewichtung erfolgt quartalsweise (März, Juni, September und Dezember). Die Top 10 Indexbestandteile sind aktuell: Airbus (10,9 Prozent), Safran, Rolls Royce, Thales, BAE Systems, Leonardo, MTU Aero Engines, Rheinmetall, SAAB und Babcock International (3,1 Prozent). Beim Index handelt es sich um einen Preisindex, Dividenden sind nicht enthalten. Die Managementgebühr beträgt 0,35 Prozent p.a.; die Geld-Brief-Spanne beläuft sich auf 1 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Langfristige Staatsbudgets sorgen für volle Auftragsbücher und Innovationen; das politische Gewicht stärkt die Position der Unternehmen. Risiken sind: das Bewertungsniveau, politische Differenzen und eine (noch) stark fragmentierte Produktion. Das Zertifikat ermöglicht Anlegern das systematische diversifizierte Investment in die Top Player des europäischen Verteidigungssektors.

