Arbeitslosenquote sinkt überraschend

Ein Jahr zuvor hatte die Arbeitslosenquote 6,2 Prozent betragen; die Arbeitslosigkeit befindet sich also seit längerer Zeit auf einem historisch niedrigen Niveau.

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im November überraschend gesunken. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent zurück, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote von 6,4 Prozent erwartet.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im November 10,937 Millionen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Das waren 71.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich legte die Zahl der Arbeitslosen hingegen um 253.000 zu.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote in Spanien mit 10,4 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland deutlich niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jkr/mis



