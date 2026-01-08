    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Stromausfall am Bremer Flughafen - Verspätungen und Ausfälle

    BREMEN (dpa-AFX) - Flugzeuge können wegen eines Stromausfalls am Bremer Flughafen derzeit nur verspätet abheben oder fallen aus. Die Sicherheitskontrolle für Passagiere sei außer Betrieb, teilte ein Sprecher des Flughafens mit. "Ankommende Flugzeuge konnten und können wie geplant am Flughafen Bremen landen."

    Am Vormittag rauchte es in einem Generatorenraum. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Mitarbeiter aktivierten eine separate Stromversorgung, um den Flugbetrieb sicherzustellen.

    Bei dem Einsatz wurde nach Angaben des Flughafens ein Elektriker verletzt und medizinisch versorgt. Der Stromausfall betrifft nur einige Bereiche des Flughafens. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar./miu/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
