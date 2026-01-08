Googles Mega-Deal: Kippt Europas Urteil den 32-Milliarden-Coup?

Die europäischen Wettbewerbshüter wollen bis zum 10. Februar entscheiden, ob sie den geplanten Kauf des Cybersecurity-Unternehmens Wiz durch Alphabet genehmigen. Das geht aus einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission hervor. Für den Google-Mutterkonzern steht dabei viel auf dem Spiel, denn der Deal im Volumen von rund 32 Milliarden US-Dollar wäre die größte Übernahme in der Firmengeschichte. Zuerst berichtete Reuters.

Über den Deal hatten wir bereits im März 2025 berichtet. Damals bestätigte Alphabet, dass es das nicht börsennotierte israelische Unternehmen für mehr als 32 Milliarden US-Dollar übernehmen will. Der Konzern will seine Position im Cloud-Geschäft stärken und im Wettbewerb mit Amazon und Microsoft aufholen. Cybersicherheit gilt dabei als strategischer Wachstumshebel.

Frühere Gespräche waren im Sommer zuvor noch geplatzt, unter anderem wegen kartellrechtlicher Bedenken. Zu diesem Zeitpunkt lag eine Bewertung von 23 Milliarden US-Dollar auf dem Tisch.

Wettbewerbshüter halten sich alle Optionen offen

Die Europäische Kommission agiert als oberste Kartellbehörde der Europäischen Union. In ihrer vorläufigen Prüfung kann sie den Deal ohne Auflagen freigeben oder Zugeständnisse verlangen. Sollte sie jedoch ernsthafte Wettbewerbsbedenken sehen, kann sie ein vertieftes Prüfverfahren einleiten.

Große Technologieübernahmen stehen seit Jahren unter verschärfter Beobachtung. Regulierer befürchten, dass marktbeherrschende Konzerne ihre Stellung weiter ausbauen und den Wettbewerb einschränken könnten. Auch deshalb gilt die Entscheidung in Brüssel als richtungsweisend.

Vereinigte Staaten geben grünes Licht

In den Vereinigten Staaten hat Alphabet bereits im November eine wichtige Hürde genommen. Das Justizministerium hat seine kartellrechtliche Prüfung abgeschlossen und grünes Licht gegeben. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass die Behörden untersuchten, ob die Übernahme den Wettbewerb unzulässig einschränken könnte.

Wiz soll nach Abschluss der Transaktion in Googles Cloud-Sparte integriert werden. Die Software hilft Unternehmen, Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen und kritische Risiken zu begrenzen. Alphabet würde damit sein Angebot für Unternehmenskunden deutlich ausbauen und sich stärker im lukrativen Markt für Cloud-Sicherheit positionieren.

Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für Strom Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit

Preisgarantie. Profitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mitPreisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion